Министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова министром молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов.



Напомним, что ранее другим Указом Главы Республики Башкортостан Андрей Иванюта освобождён от должности министра молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан в связи с избранием депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва.



Хабибов Руслан Тагирович родился 3 мая 1974 года в г. Самара. Окончил Пермское военное авиационное техническое училище по специальности «Эксплуатация и ремонт самолётов и авиационных двигателей», Башкирский государственный университет по специальности «Социальная работа».



Трудовую деятельность начал в 1998 году в ЗАО «Центральный рынок» контролёром охранной службы.



В 1998 году – коммерческий директор авиакомпании МАП «АЭРО».



В 1999 году – специалист по работе с молодёжью, педагог-организатор Медико-педагогического центра «Подросток».



В 1999–2002 годах – специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист Комитета по молодёжной политике Администрации г. Уфы. В 2002–2003 годах – главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы. В 2003 году – директор Центра допризывной подготовки молодёжи г. Уфы при Комитете по молодёжной политике Администрации г. Уфы. В 2003–2005 годах – заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Администрации г. Уфы.



В 2005–2009 годах – директор средней общеобразовательной школы № 157 Калининского района г. Уфы.



В 2009–2011 годах – заместитель главы по гуманитарным и социальным вопросам Администрации Калининского района городского округа город Уфа. В 2011–2013 годах – начальник управления по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа.



В 2013–2014 годах – первый заместитель министра образования Республики Башкортостан.



В 2014–2018 годах – заместитель министра молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.

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