 НАВЕРХ
Төп бит Фотогалерея Видео Аҙаҡҡы Бәйләнеш Иғлан/ҡотлау Закупки Выборы 2018 Архив
°яңылыҡтар ° төрлөһө ° сәйәсәт ° иҡтисад ° мәҙәниәт ° әҙәбиәт ° мәғәриф ° конкурстар ° иғландар ° беҙгә яҙалар ° хәтер ° махсус °проблема °

» » » Министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов

Министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов


Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова министром молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов.

Напомним, что ранее другим Указом Главы Республики Башкортостан Андрей Иванюта освобождён от должности министра молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан в связи с избранием депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва.

Хабибов Руслан Тагирович родился 3 мая 1974 года в г. Самара. Окончил Пермское военное авиационное техническое училище по специальности «Эксплуатация и ремонт самолётов и авиационных двигателей», Башкирский государственный университет по специальности «Социальная работа».

Трудовую деятельность начал в 1998 году в ЗАО «Центральный рынок» контролёром охранной службы.

В 1998 году – коммерческий директор авиакомпании МАП «АЭРО».

В 1999 году – специалист по работе с молодёжью, педагог-организатор Медико-педагогического центра «Подросток».

В 1999–2002 годах – специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист Комитета по молодёжной политике Администрации г. Уфы. В 2002–2003 годах – главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы. В 2003 году – директор Центра допризывной подготовки молодёжи г. Уфы при Комитете по молодёжной политике Администрации г. Уфы. В 2003–2005 годах – заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Администрации г. Уфы.

В 2005–2009 годах – директор средней общеобразовательной школы № 157 Калининского района г. Уфы.

В 2009–2011 годах – заместитель главы по гуманитарным и социальным вопросам Администрации Калининского района городского округа город Уфа. В 2011–2013 годах – начальник управления по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа.

В 2013–2014 годах – первый заместитель министра образования Республики Башкортостан.

В 2014–2018 годах – заместитель министра молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.

Сығыу ваҡыты Вчера, 19:04 | Ҡаранылар: 21
Оставить комментарий
|
  • Заместителем Премьер-министра Правительства Башкортостана назначен Фанзиль Чингизов
  • Евгений Маврин назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан
  • В СТОЛИЦЕ БАШКОРТОСТАНА СТАРТОВАЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА
  • Һәр нимәнең үҙ ваҡыты!
  • Программа проведения фестиваля "Дни молодежной науки в Республике Башкортостан" и XII специализированной выставки "ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА-2012"


    • Борьба с коррупцией

    [/aviable]

  • Таңым нуры инең
  • Һуңлап килгән аҡыл
  • Ҡолаҡ һал!
  • Үәт, ҡыҙыҡ! (14.09.2018)
  • Тормош – ҡуласа, әйләндереп бер баҫа
  • Үәт, ҡыҙыҡ! (21.09.2018)
  • «Уҡыусың рәхмәтле булһын»
  • «Салауат Юлаев» - «Локомотив»! Кем-кемде?
  • Үәт, ҡыҙыҡ! (31.08.2018)
  • Ылау (Хикәйә)


    • Радио Юлдаш FM 