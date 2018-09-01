Заместителем Премьер-министра Правительства Башкортостана назначен Фанзиль Чингизов

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан назначен Фанзиль Чингизов.



Ранее другим Указом Главы Республики Башкортостан Николай Хорошилов освобождён от должности заместителя Премьер-министра Республики Башкортостан в связи с избранием депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва.



Также Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым внесены изменения в распоряжение «О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан».



Согласно документу, вопросы реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, ранее курируемые Николаем Хорошиловым, переданы в ведение заместителя Премьер-министра Правительства РБ Андрея Трухана.



Фанзиль Чингизов будет курировать вопросы дошкольного, общего, начального, среднего, высшего, послевузовского профессионального, дополнительного образования, культуры, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. В его ведении будет находиться деятельность Министерства культуры РБ, Министерства образования РБ; Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ, Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ.



Чингизов Фанзиль Фаизович родился 21 мая 1969 года в д. Мукаево Кармаскалинского района. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История».



Трудовую деятельность начал в 1993 году в Кармаскалинском районе заместителем председателя Ассоциации крестьянских хозяйств имени З. Валиди по коммерции.



В 1994–1997 годах – учитель истории, директор средней общеобразовательной школы д. Нижний Тюкунь Кармаскалинского района. В 1997–1999 годах – директор средней общеобразовательной школы с. Прибельский Кармаскалинского района.



В 1999–2009 годах – начальник отдела образования администрации Кармаскалинского района Республики Башкортостан.



В 2009–2011 годах – заместитель заведующего отделом образования и науки, заведующий отделом культуры, спорта, средств массовой информации, по делам молодежи и межнациональных отношений, заведующий отделом развития гуманитарной сферы, молодежной политики и спорта Аппарата Правительства Республики Башкортостан.



В 2011–2018 годах – глава администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

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