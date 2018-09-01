Экипаж самолёта, совершившего аварийную посадку в Уфе, удостоен государственных наград Башкортостана Экипаж самолёта, совершившего аварийную посадку в Уфе, удостоен государственных наград Башкортостана

Указами Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова за высокий профессионализм и мужество, проявленные при спасении жизни людей в условиях чрезвычайной ситуации, экипажу воздушного судна Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс» присуждены государственные награды Республики Башкортостан.



В частности, командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева. Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Пётр Михайлов и Руслан Тимербаев удостоены Почётной грамоты Республики Башкортостан.



Напомним, что 22 августа самолёт Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», следовавший по маршруту «Уфа – Сочи», из-за возгорания левого двигателя совершил аварийную посадку в уфимском аэропорту. Благодаря профессиональной и четкой работе экипажа воздушного судна более 200 находившиеся на борту пассажиров благополучно покинули самолёт. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Сығыу ваҡыты 31-08-2018, 11:37 | Ҡаранылар: 60