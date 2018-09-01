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» » Масштаб жалоб не позволяет усомниться в легитимности выборов в Башкирии - политолог 19:35, 9 сентября 2018 ПО

Масштаб жалоб не позволяет усомниться в легитимности выборов в Башкирии - политолог 19:35, 9 сентября 2018 ПО


Российский политолог Дмитрий Орлов прокомментировал ход выборов в Башкирии.

«Ситуация в Башкирии типична для традиционных российских регионов, — говорит эксперт. — Это консолидированное голосование, это готовность прийти и поддержать сложившиеся обычаи, традиции. Поэтому неудивительно, что она высока — более 30% на 15 часов, и не удивительны те достаточно спокойные тренды, которые мы наблюдали в ходе избирательной кампании. Кампания, на мой взгляд, была умеренно-конкурентной, трудно здесь было ожидать каких-то вызовов власти. При этом кампания вполне позитивна, оппозиция не просто как-то агрессивно себя вела, а пыталась сформулировать альтернативную повестку. Есть, конечно, жалобы, есть претензии к организации избирательного процесса, но ни их характер, ни масштаб, не позволяют поставить под сомнение легитимность результатов. Выборы в законодательное собрание, в Курултай Башкирии, несомненно, будут законными».

Чтобы работа Госсобрания была эффективной, нужно общее понимание стратегии, считает эксперт. «Нужно общее понимание ответственности за развитие региона в различных партиях. Ну и конечно, в башкирском парламенте должна быть доминирующая партия, которая могла бы обеспечивать в правовом, в законодательном смысле деятельность власти. При наличии этих условий работа Курултая будет конструктивной, адекватной и востребованной гражданами».

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