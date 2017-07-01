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Внимание - розыск!


Внимание - розыск!
Отделом МВД России по Хайбуллинскому району разыскиваются без вести пропавшие:
- Надыргулов Ильяс Ишмуллович, 12.05.1980 г.р.;
- супруга Надыргулова Разина Наилевна, 28.10.1988 г.р.;
- сын – Надыргулов Радмир Ильясович, 25.06.2015 г.р., проживающие по адресу: с. Акъяр, ул. Новая, 23, Хайбуллинского района Республика Башкортостан, которые 17 июля 2017 года выехали на автомашине марки «Шевроле - Ланос» темного цвета, Г/Н: Е958УХ102/RUS, в неизвестном направлении и до настоящего времени местонахождение неизвестно.
В случае получения оперативно-значимой информации, немедленно сообщить инициатору розыска по телефонам 8(34758)2-19-19, 9297548171, 9997420489.

Сығыу ваҡыты Сегодня, 11:31 | Ҡаранылар: 39
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