Внимание - розыск!

Отделом МВД России по Хайбуллинскому району разыскиваются без вести пропавшие:- Надыргулов Ильяс Ишмуллович, 12.05.1980 г.р.;- супруга Надыргулова Разина Наилевна, 28.10.1988 г.р.;- сын – Надыргулов Радмир Ильясович, 25.06.2015 г.р., проживающие по адресу: с. Акъяр, ул. Новая, 23, Хайбуллинского района Республика Башкортостан, которые 17 июля 2017 года выехали на автомашине марки «Шевроле - Ланос» темного цвета, Г/Н: Е958УХ102/RUS, в неизвестном направлении и до настоящего времени местонахождение неизвестно.В случае получения оперативно-значимой информации, немедленно сообщить инициатору розыска по телефонам 8(34758)2-19-19, 9297548171, 9997420489.