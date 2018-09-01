Телеканал БСТ увидят в нескольких странах мира

В Китае состоялось подписание соглашения об обмене видеоконтентом между 12 телекомпаниями России, Казахстана, Таджикистана и Белоруссии. Участником международного консорциума стал и телеканал БСТ. Стороны договорились создать единую систему обмена программами для трансляции в своем эфире. Подписание соглашения и торжественная церемония запуска нового проекта состоялось в городе Сиань - древней столице Китая в рамках международного медиасаммита «Один пояс - один путь».



"Новое соглашение позволит расширить присутствие телеканала БСТ на международной арене. В сферу наших интересов теперь добавляются Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. Уверен, зрителям в этих странах будет интересен наш контент, информация о Башкортостане. Что касается главного международного канала Китая - CGTN, то наше сотрудничество теперь будет усилено и станет системным", - отметил Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК "Башкортостан" РБ.



Напомним, телеканал «БСТ» одним из первых в России наладил полномасштабное сотрудничество с китайскими коллегами. Программы главного канала республики на постоянной основе транслируются в эфирах русской службы международного канала китайского ТВ CGTN и государственного телевидения провинции Аньхой.

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