В Башкирии массовый праздник объединит людей всех возрастов

В воскресенье, 9 сентября, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и спорта по всей Башкирии пройдут Дни открытых дверей.Жители самых разных населенных пунктов республики смогут интересно провести досуг: посетить мастер-классы по кулинарии, косметологии, декоративно-прикладному творчеству, занятия по йоге, попробовать себя в роли художников и музыкантов. На встречах горожанам и сельчанам артисты Домов культуры и воспитанники Дворцов детского творчества представят концертные программы. Также в повестке семейного дня — выставки, презентации, экскурсии, спортивные соревнования, конкурсы и викторины, ярмарки.Помимо вышеназванного, организаторы готовят площадки, на которых родителям расскажут о том, чем можно занять ребенка в свободное время. Они узнают о спортивных секциях, творческих и развивающих кружках, работающих конкретно в их городе или селе, каждый желающий сможет записать в них своего ребенка. Кроме того, будут проведены консультации по оказанию психологической и логопедической помощи, профессиональной ориентации школьников, укреплению иммунитета детей и взрослых.В некоторых районах проведут открытые уроки спортивной направленности, показательные выступления воспитанников спортшкол, мастеров спорта, игры, забеги.Начальник отдела по молодежной политике администрации Аскинского района Юлия Садриева отметила, что в подготовке праздника принимают участие все сельчане, вне зависимости от возраста и увлечений.«Сейчас на селе горячая пора уборки урожая, поэтому в этот воскресный день мы решили объединить семьи и организовать для них праздник. Будет много сюрпризов, надеемся, что взрослые и дети примут активное участие во всех конкурсах и играх, получат заряд бодрости, хорошего настроения и положительных эмоций», — сказала Юлия Садриева.В Орджоникидзевском районе Уфы к единому дню открытых дверей отношение тоже не формальное. Организаторы праздника составляют программу таким образом, чтобы интересно было всем.Для семей, любящих физкультуру и активный образ жизни, это эстафеты «Мама, папа, я — спортивная семья» и «Веселые старты».Родителям школьников предложат принять участие в семинарах на темы «Адаптация школьников», «Готовность ребенка к обучению в школе», «Как помочь ребёнку стать успешным в школе» с участием детских психологов и логопедов. Для первоклассников будет проведен психологический тренинг «Наш дружный класс».Дети смогут поучаствовать в мероприятиях, посвященных Году семьи и 100-летию РБ: квестах «Вековая история Республики Башкортостан», мастер-классах военно-исторического клуба «Легион», игровых программах, танцевальных флешмобах «Повторяшка ДЭНС», «Танцуем вместе!».Молодые мамы и их малыши тоже смогут принять активное участие в праздничной программе. Для них состоится семейный старт «Забег годовасиков», флешмоб мам, «Дамская дармарка».«Приходите на праздник всей семьей! Скучно точно не будет», — обращаются к горожанам в администрации района.В башкирской столице запланировано также много мероприятий. К примеру, в преддверии первенства России по летнему биатлону среди девушек и юношей 2000-2001 года рождения, которое пройдет в Уфе, спортсмены проведут открытые тренировки на СОК «Биатлон».Еще одно масштабное мероприятие состоится на территории у лайфстайл-центра «Башкирия». Здесь День открытых дверей проведет региональный центр тестирования ГТО, специалисты которого проконсультируют жителей и гостей города по всем вопросам, касающимся сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: как зарегистрироваться на официальном сайте и получить свой ID-номер, какие центры тестирования функционируют на территории республики, какими привилегиями могут воспользоваться абитуриенты, студенты и работающее население, которые уже выполнили нормативы.В этот же день в рамках акции «Измерь свое давление» по всей республике откроются мобильные пункты для тех, кто хочет узнать больше о своем здоровье. На базе центральных районных и городских больниц можно будет сдать анализ крови на сахар и холестерин, получить консультации специалистов. В ряде районов и городов будут работать флюорографические передвижные установки, центры здоровья.