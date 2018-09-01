Башҡортостан Дәүләт Йыйылышына һайлауҙар үтте. Артабан нимә була?

Республиканың Дәүләт Йыйылышы депутаттары өсөн тауыш биреү тамамланды, әммә тема көнүҙәк булып ҡала. Беҙ ваҡиғаларҙың артабан нисек үҫешеүенә бәйле биш көнүҙәк һорауға яуап әҙерләнек.1. Кто в итоге стал депутатом?Как уже рассказывало агентство «Башинформ», по предварительным данным ЦИК, в шестой созыв Госсобрания прошли 79 представителей «Единой России», 15 — КПРФ, 7 — ЛДПР, 5 – «Справедливой России», 2 – «Патриота России», один — от «Зеленых» и один самовыдвиженец. Всего в Госсособрании 110 депутатов. Одну половину мы выбирали по одномандатным округам, вторую – по партийным спискам. В первом случае – всё просто: кто больше всех набрал голосов, тот и выиграл. Кто из кандидатов прошел по одномандатным округам, можно посмотреть на официальном сайте ЦИК республики предварительные итоги выборов. Для просмотра в меню «Нижестоящие избирательные комиссии» выберете свой округ. Ситуация с партийными списками чуть сложнее. В ближайшее время все партии, прошедшие в Госсобрание, проведут собрания или конференции (в зависимости от того, что написано в Уставе) и распределят полученные мандаты. Конференция регионального отделения «Единой России», к примеру, пройдет 22 сентября.2. В Госсобрание прошли несколько министров, они будут совмещать работу?- Федеральное законодательство запрещает совмещать депутатство с государственной и муниципальной службой. Таким людям придется выбирать – оставить свой пост и перейти на работу в Госсобрание или остаться чиновником и отказаться от мандата в пользу кого-то другого. Перестановки в правительстве анонсировал и Глава региона Рустэм Хамитов.— Несколько человек из исполнительной власти перешли на работу в Государственное Собрание. У нас появятся новые люди, новые возможности для донастройки работы нашего Правительства. Всё это будет происходить быстро, в ближайшие неделю-две, — сказал Рустэм Хамитов.Другое дело – руководители государственных и муниципальных предприятий – ГУП и МУП, юридически они не являются чиновниками, поэтому ограничения на них не распространяются.3. Когда и как соберется новый состав?Согласно Конституции республики, новый состав Госсобрания должен собраться не позднее, чем через 30 дней после выборов. По опыту прошлых созывов, все организационные вопросы решаются гораздо быстрее.Как рассказал Константин Толкачев, после того, как все партии определятся со списком депутатов, все 110 избранных человек соберутся на совещание, где сформируют оргкомитет из 11 человек. В него войдут представители всех прошедших в парламент партий пропорционально полученным мандатам.Члены оргкомитета сформируют повестку дня первого заседания и определятся с кандидатурой председателя. Первое заседание нового созыва Госсобрания откроет старейший из выбранных депутатов. Он будет вести, пока не изберут спикера парламента и его заместителей.Также на первом заседании депутаты решат, сколько в составе будет комитетов (в пятом составе было восемь), и запишутся в один из них. В заседании объявят перерыв, комитеты разойдутся по отдельным комнатам, где проведут первые заседания, на которых изберут председателей и их заместителей. Кандидатуры на эти должности внесет председатель на основе предложений фракций и депутатских групп.Последнее – депутаты должны будут утвердить примерную программу своей работы до конца года. Как показывает практика предыдущих созывов, решения по республиканским законопроектам новый созыв депутатов начнет принимать со второго пленарного заседания.4. Как стать помощником депутата?- Выбором помощников каждый депутат занимается самостоятельно, какой-либо структуры, отвечающей за подбор, нет, — рассказали нам в пресс-службе Госсобрания республики.То есть обращаться нужно непосредственно к избранникам. По действующему законодательству, каждый депутат Госсобрания может иметь до семи помощников, в том числе два молодых – до 35 лет. Только должность эта общественная, то есть никакой зарплаты из бюджета помощники не получают. Если депутат будет выделять им что-то из своих средств – его право.5. А когда следующие выборы?Как рассказала ИА «Башинформ» секретарь ЦИК республики Марина Долматова, следующие выборы пройдут восьмого сентября 2019 года. Башкирия будет выбирать главу республики, а в ряде районов – депутатов сельских Советов. Осенью 2020 года уфимцы будут выбирать новый состав городского совета, жители районов – районных депутатов, а в 2021 году нас ждет очередная думская кампания.