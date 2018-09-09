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Брифинг ЦИК РБ


Брифинг ЦИК РБ
Прямая трансляция брифинга из ЦИК РБ. Зампредседателя ЦИК РБ Марат Гадилов озвучил актуальную на 18:00 часов информацию: в Башкирии проголосовали 1 млн 228 тысяч 325 избирателей, что составляет 40,26%. В лидерах по явке - Кумертау. Всего по республике в ЦИК на данный момент поступило 10 жалоб, но вопросы о снятии с регистрации кандидатов рассматриваться не будут, так как сроки рассмотрения жалоб уже нарушены. Также отслеживаются жалобы, поступающие на горячую линию. За сегодня на нее поступило 67 звонков, жители интересуются порядком выдвижения, вопросами о статусе кандидатов, информации о них, результатами жеребьевок, порядками агитации. Все вопросы находят профессиональные ответы. Горячая линия продлится до 20:00 часов, т.е. до окончания голосования. Сегодня в ЦИК республики поступает меньшее количество жалоб по сравнению с прошлыми выборами. По мнению Гадилова, это связано с тем, что все возникающие вопросы сотрудники стараются разрешать на месте. Также он прокомментировал работу КОИБов: был небольшой сбой трех КОИБов в Стерлитамаке, это была техническая проблема, сейчас они работают в нормальном режиме. Один КОИБ не работает в Нефтекамске.

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