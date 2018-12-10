10.12.2018 Радий Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана Радий Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора. Утвержденный прогнозный платеж, сколько придется платить жителям Башкирии за вывоз мусора с 1 января 2019 года, врио Главы РБ назвал неподъемными для жителей республики.



Как сообщало ранее агентство, стоимость новой коммунальной услуги — вывоза мусора — зависит от двух параметров: норматива накопления мусора, он установлен Правительством РБ, и тарифа на вывоз 1 кг мусора, его устанавливает регоператор — коммерческая компания, назначенная властями ответственной за весь мусор на своей территории.



Ранее назывались такие нормы накопления: один житель многоквартирного дома образует 2,6 кубометра мусора в год, житель индивидуального домовладения — 3,7 кубометра отходов. В ноябре Госкомитет РБ по тарифам рассчитал стоимость услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Он соответствовал 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС.



Изначально был назван предельный прогнозный платеж, сколько придется платить жителям Башкирии за вывоз мусора с 1 января 2019 года. На одного жителя многоквартирного дома (МКД) он составил 140,92 рубля в месяц, индивидуального дома (ИЖС) — 200,54 рубля в месяц. Цифры были восприняты населением слишком завышенными. После этого тарифы по обращению с ТКО были пересмотрены, прогнозную плату снизили. По словам и.о. министра ЖКХ Михаила Киреева, теперь жители МКД будут платить 130 рублей с человека ежемесячно, ИЖС — 185 рублей.



«Опускайте эти цифры, они объективно неподъемны для людей, жители их не вытянут, — сказал Радий Хабиров. — Они невозможны и не принимаются. Тарифы не должны быть таким ощутимыми. Сегодня же вызывайте региональных операторов. Если есть необходимость, ведите их ко мне».



Руководитель республики также поручил досконально продумать систему вывоза мусора из сельских населенных пунктов и предусмотреть компенсацию платы за вывоз мусора отдельным категориям граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации.