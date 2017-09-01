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Амир Ишемгулов: «Башкирский язык - это язык международного общения»
«Башкирский язык — это не только язык бытового общения, это язык международного общения между тюркоязычными странами». Так считает председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов.
«Сегодня Россия ведет активные экономические отношения со странами СНГ, в том числе с тюркоязычными. Поэтому мы должны поднимать престиж башкирского языка. Именно эту задачу ставит Указ Главы Башкортостана Рустэма Хамитова о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики, который был подписан сегодня. Этим Указом руководитель региона представил нам развернутую программу развития и сохранения языков и истории народов Башкортостана», — отметил лидер Курултая башкир. По его словам, программа включает 130 пунктов по вопросам образования, сохранения языков, культуры, традиций народов Башкортостана, в том числе изучения башкирского языка и оказания методической помощи преподавателям этой дисциплины.
«Данный Указ позволит Всемирному курултаю башкир на законных основаниях вести ту работу, которую мы считаем необходимой для процветания нашего народа в республике и соседних регионах», — отметил Амир Ишемгулов.
«Сегодня Россия ведет активные экономические отношения со странами СНГ, в том числе с тюркоязычными. Поэтому мы должны поднимать престиж башкирского языка. Именно эту задачу ставит Указ Главы Башкортостана Рустэма Хамитова о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики, который был подписан сегодня. Этим Указом руководитель региона представил нам развернутую программу развития и сохранения языков и истории народов Башкортостана», — отметил лидер Курултая башкир. По его словам, программа включает 130 пунктов по вопросам образования, сохранения языков, культуры, традиций народов Башкортостана, в том числе изучения башкирского языка и оказания методической помощи преподавателям этой дисциплины.
«Данный Указ позволит Всемирному курултаю башкир на законных основаниях вести ту работу, которую мы считаем необходимой для процветания нашего народа в республике и соседних регионах», — отметил Амир Ишемгулов.
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