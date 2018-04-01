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» » В программу по выплате молодым семьям 300 тысяч рублей будут внесены коррективы - Рустэм Хамитов

В программу по выплате молодым семьям 300 тысяч рублей будут внесены коррективы - Рустэм Хамитов


В ходе прямой линии Рустэму Хамитову задали вопрос из зала. «Многие жительницы Аскарово уезжают на роды в соседний Магнитогорск. По существующему положению они не могут воспользоваться льготой, так как в законе предусмотрено, что 300 тысяч рублей семья получит, если ребенок родился на территории республики. Изменится ли эта ситуация?» — спросил адвокат из Абзелиловского района.

http://www.bashinform.ru/m/news/1147125-v-programmu-po-vyplate-molodym-semyam-300-tysyach-rubley-budut-vneseny-korrektivy-rustem-khamitov/

Сығыу ваҡыты Вчера, 21:10 | Ҡаранылар: 9
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