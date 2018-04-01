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Рустэм Хамитов: «Мы обязаны изменить моральный климат в семьях и школах»


Рустэм Хамитов: «Мы обязаны изменить моральный климат в семьях и школах»Разговор с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым начался с резонансной темы — происшествия в школе Стерлитамака. Как отметила ведущая, это не единичный случай, он касается не только нашего региона, но и всей страны. Что это: новое социальное зло или вызов современному обществу? Как с этим бороться? Может быть, ограничить доступ детей к соцсетям, к интернету в целом, призывать родителей к большей ответственности? Есть ли здесь какое-либо решение?

«Очень сложный вопрос. Я вчера был в Стерлитамаке сразу после произошедшей трагедии, посетил в больнице пострадавших — девочек из девятого класса и учителя информатики, которая, кстати, вела себя очень мужественно, достойно и смогла защитить ребят от больших сложностей. Видел и мальчика. Очень жалко его: раненый, перевязанный. И, конечно, ищешь причину. Причин много: не только и не столько интернет, а в том числе и отношение к таким детям, особенным детям, оно должно быть другим. Давление, жестокость в отношении этих детей, то, что называется травлей, к сожалению, имеют свою оборотную сторону — детишки не выдерживают такого давления и идут на такие поступки», — отметил глава республики.

http://www.bashinform.ru/m/news/1147059-rustem-khamitov-my-obyazany-izmenit-moralnyy-klimat-v-semyakh-i-shkolakh/#

Сығыу ваҡыты Вчера, 20:27 | Ҡаранылар: 9
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