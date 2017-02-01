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Йәл. Ныҡ йәл. Үкенескә ҡаршы, "Салауат Юлаев" һигеҙенсегә еңелде.


Йәл. Ныҡ йәл. Үкенескә ҡаршы, "Салауат Юлаев" һигеҙенсегә еңелде.

"Салауат Юлаев" - СКА (СПб) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:
0:1 Шипачёв (Белов, Дадонов, бол.), 20:56;
0:2 Шипачёв (Дадонов, Гусев), 31:05;
1:2 Лисин (Логинов, Паршин), 45:24;
1:3 Шипачёв (Войнов, Дадонов), 50:24.

«Салават Юлаев»: Гаврилов, Сведберг; Гончаров – Арзамасцев, Логинов – Лепистё, Д.Бодров – Д.Воробьёв, Корнеев – Куляш; Лисин – Д.Макаров – Майоров, Хрипунов – М.Воробьёв – Капризов, Григоренко – Черных – Паршин, Нестеров – Коротков – Лазарев.

СКА: Шестёркин; Яковлев – Войнов, Хафизуллин – Белов, Зуб – Рукавишников, Рыков; Ковальчук – Дацюк – Барабанов, Гусев – Шипачёв – Дадонов, Широков – Прохоркин – Кетов, Хохлачёв – Коскиранта – Каблуков.
Киләһе матч 3 февралдә буласаҡ. Беҙҙекеләр ЦСКА-ға ҡаршы сығасаҡ.

Сығыу ваҡыты Вчера, 22:31 | Ҡаранылар: 21
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