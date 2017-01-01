Водителдәргә файҙалы булыр:

— 12.3 ч. 1. Езда без документов на право управления автомобилем или без регистрационных документов: 500 руб.— 12.3 ч. 2. Езда без полиса ОСАГО: 500 руб.— 12.3 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, у которого нет документов на управление машиной: 3 000 руб.— 12.4 ч. 1. Установка на передней части машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета: для граждан — 3 000 руб с конфискацией.— 12.4 ч. 2. Установка на автомобили без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов: для граждан — 5 000 руб с конфискацией.— 12.4 ч. 3. Незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля цветографических схем оперативных служб или легкового такси: 5 000 руб.— 12,5 ч. 1. Управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать машину: 500 руб.— 12.5 ч. 2. Управление автомобилем с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством: 500 руб.— 12.6. Езда с непристегнутым ремнем безопасности либо на мотоцикле без шлема: 1 000 руб.— 12.7 ч. 1. Управление автомобилем гражданином, не имеющим водительских прав: 5–15 тысяч руб.— 12.7 ч. 2. Управление автомобилем гражданином, который уже был лишен прав: штраф 30 000 руб. Для тех, кто был лишен за пьяную езду, или за отказ от медосвидетельствования, наказание более жесткое (см. ниже). Almet_DPS— 12.7 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права: 30 000 руб.— 12.9 новая ч. 5. Превышение скорости на величину более 80 км/ч: 5 000 руб с лишением прав на срок до полугода.— 12.9 новая ч. 6. Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч: двойной штраф, назначенный за первый раз.— 12.9 новая ч. 7. Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч: штраф 10 000 руб. с лишением прав на год.— 12.10 ч. 1. Проезд ж/д переезда на красный свет или при закрывающемся шлагбауме: 1 000 руб или лишение прав.— 12.10 ч 2. Нарушение других правил переезда через ж/д переезд (гл. 15 ПДД): 1 000 руб.— 12.11 ч. 1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, которое конструктивно не может ехать быстрее 40 км/ч: 1 000 руб.— 12.11 ч. 2. Движение по автомагистрали на автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны далее второй полосы: 5 тыс. руб.— 12.11 ч. 3. Разворот или въезд на автомобиле в технологические разрывы раздельной полосы автомагистрали или движение задним ходом по автомагистрали: 2 500 руб. ВК ДПС Альметьевск.— 12.12 новая ч. 3. Повторный проезд на красный свет: 5 000 руб или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.— 12.14. Нарушение правил маневрирования (гл. 8 ПДД): 500 руб.— 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги: 500 руб.— 12.16 новая ч. 3 (прим.). Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением: штраф 10 000 руб с лишением прав на срок один год.— 12.17 ч. 1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или автомобилю с включенными спецсигналами: 500 руб.— 12.18. Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам дорожного движения (за исключением водителей), пользующихся преимуществом в движении согласно ПДД: 1 500 руб.— 12.19 ч. 1. Нарушение правил остановки и стоянки (за исключением стоянки под запрещающим знаком и с созданием помех движения другим авто): 500 руб.— 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки: 500 руб.— 12.21. Нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки: 500 руб.— 12.23 ч. 2. Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, в прицепе, в кузове грузового мотоцикла и других запрещенных ПДД местах: 1 000 руб.— 12.23 новая ч. 3. Перевозка детей без детских кресел: 3 000 руб.— 12.24 ч. 2. нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью: 5 000 руб или лишение прав.