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» » В СТОЛИЦЕ БАШКОРТОСТАНА СТАРТОВАЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА

В СТОЛИЦЕ БАШКОРТОСТАНА СТАРТОВАЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА


В СТОЛИЦЕ БАШКОРТОСТАНА СТАРТОВАЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТАВ столице Башкортостана стартовала Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта
Новый год Республика Башкортостан встречает по-спортивному. С 2 января в регионе начались соревнования в рамках Республиканской Спартакиады по зимним видам спорта.
Организатор спортивного форума - Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Добавим, что Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта приурочена к «Неделе большого хоккея», которая пройдет с 15 по 22 января 2017 года.
Медали республиканского спортивного форума разыграют более 700 юных спортсменов в таких видах спорта как: биатлон, фигурное катание, хоккей, хоккей с мячом, горнолыжный спорт, сноуборд, шорт-трек, лыжные гонки, фристайл, спортивное ориентирование, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина.
Основная часть соревнований (хоккей, хоккей с мячом, фигурное катание, сноуборд, шорт-трек, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) пройдут в Уфе. Победителей и призеров в спортивном ориентировании будут выявлять в Уфимском районе, а представители горнолыжного спорта будут соревноваться на территории ГЛЦ «Мраткино» (Белорецкий район).
Открыли программу соревнований Спартакиады юные фигуристы. Спортсмены продемонстрировали произвольную и короткую программы.
3 января на малом льду УСА «Уфа-Арена» состоялось торжественное открытие. Поддержать будущих чемпионов приехали министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта, заслуженный мастер спорта России по биатлону, заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов, руководитель Федерации фигурного катания РБ Ульяна Тыртышная, родители и другие почетные гости.
В своем приветственном адресе руководитель молодежно-спортивного ведомства региона поздравил учащихся с началом спортивного праздника и, конечно же, с началом Нового года, пожелал успехов и красивых побед!
После завершения соревнований состоялась церемония награждения.
Результаты по фигурному катанию:
1 спортивный разряд:
Девушки:
1 место - Екатерина Жигалова,
2 место - Екатерина Загайнова,
3 место - Анна Смыслова,
Юноши:
1 место - Дмитрий Казанцев,
2 место - Юсуп Абдуляпаров,
КМС:
Девушки:
1 место - Варвара Бесценная,
2 место - Элина Музипова,
3 место - Альмира Валитова,
Юноши:
1 место - Карим Давлетгареев.



4 января в Уфе на базе СОК «Трамплин» состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Участниками спортивного форума стали около 30 спортсменов.
По итогам победителем Республиканской Спартакиады стал кандидат в мастера спорта Никита Кудрявцев (Уфа). На втором месте расположился уфимец, кандидат в мастера спорта Владислав Кокрин, а на третьем месте – кандидат в мастера спорта Даниэль Шарипов (Уфа).
Министерство молодежной политики и спорта РБ поздравляет спортсменов с успешным выступлением и желает им крепкого здоровья и удачи в дальнейшем!

Сығыу ваҡыты Вчера, 15:14 | Ҡаранылар: 15
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