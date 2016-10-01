 НАВЕРХ
oC, ел: м/с. Иртәгә: oC
Төп бит Фотогалерея Видео Аҙаҡҡы Бәйләнеш Иғлан/ҡотлау Закупки Архив
°яңылыҡтар ° төрлөһө ° сәйәсәт ° иҡтисад ° мәҙәниәт ° әҙәбиәт ° мәғәриф ° конкурстар ° иғландар ° беҙгә яҙалар ° хәтер ° махсус °проблема °

» » Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп

Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп


Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп

5 октябрҙә бик матур байрам - Уҡытыусылар көнө билдәләнә. Һеҙҙең иғтибарға СССР мәлендә төшөрөлгән һәм балаларҙы тәрбиәләүгә, мәктәпкә арналған картиналарҙы тәҡдим итәбеҙ.

1. Петров Юрий Дмитриевич (Россия, 1924-2013). «Первая учительница». 1963.
2. Говорков Виктор Иванович (Россия, 1906-1974). эскиз плаката «Русский Язык». 1950-е.
3. Ряжский Георгий Георгиевич (Россия, 1895-1952). «Портрет чувашской учительницы в красном платке». 1932.
4. Файдыш Марина Андреевна (Россия, 1946). «Школьный хор» 1970-е.
5. Вольштейн Моисей Львович (Украина, 1916-2000). «Портрет учительницы Шаинской». 1954.
6, Игошев Владимир Александрович (Россия, 1921-2007). «На уроке мира». 1983-1985.
7. Неизвестный художник «Урок труда». 1950-е.
8. Нелюбин Вячеслав Александрович (Россия, 1911-1984). «У больной учительницы». 1955.
9. Лубенников Иван Леонидович (Россия, 1951). «Борьба с неграмотностью».
10. Суворова Анна Петровна (Россия, 1925-2007). «Уроки химии в школе». 1974.

Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп
Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп

Сығыу ваҡыты Сегодня, 15:28 | Ҡаранылар: 6
Оставить комментарий
|
  • Гөлнур Зиннәтова - еңеүсе!
  • Гөлнур Зиннәтова илебеҙҙең төп матурлыҡ конкурсы «Мисс Россия – 2016»-ла ҡатнаша
  • Олег Газманов - Вперед, Россия!
  • Беҙҙә АЭС төҙөрҙәрме?!
  • Весь Башкортостан "Вся Россия" - ШАЛЬ

  • Яратырға ярамай ине... (хикәйә, дауамы бар)
  • Осраҡлы ялыу йәки хыянатты һиҙеп буламы?
  • Юҡҡа барҙыҡ аулаҡҡа...
  • Ҡоръятмаҫтың сәмле халҡы – ауылдың аҫыл даны
  • “Ижадым менән матурлыҡ өләшкем килә”
  • Сәсәнгә тәүге һәйкәл!
  • Иҫке Монасип юлдары төҙөкләндерелә
  • Тауыҡ ҡыҙына торған ер (хикәйә)
  • Баймак занял 4-е место по национальной игре на лошадях "Кок бору" ("Ылак") на Вторых Всемирных играх кочевников в Киргизии.
  • Нью-Йоркта – башҡорттар йыйыны


    • Яндекс яңылыҡтары
    {inform_ya.ru}

    Выборы в Госсобрание – Курултай РБ 2013 Башкирский интернет-магазин по продаже шаль, пуховых платков  Спортивный Башкортостан - беҙҙең журналистың сайты  Радио Юлдаш FM  Все в движение 'Хартия Честных Интернет Журналистов' - в ЧИЖ