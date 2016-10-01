Уҡытыусы, уҡыусы, мәктәп

5 октябрҙә бик матур байрам - Уҡытыусылар көнө билдәләнә. Һеҙҙең иғтибарға СССР мәлендә төшөрөлгән һәм балаларҙы тәрбиәләүгә, мәктәпкә арналған картиналарҙы тәҡдим итәбеҙ.1. Петров Юрий Дмитриевич (Россия, 1924-2013). «Первая учительница». 1963.2. Говорков Виктор Иванович (Россия, 1906-1974). эскиз плаката «Русский Язык». 1950-е.3. Ряжский Георгий Георгиевич (Россия, 1895-1952). «Портрет чувашской учительницы в красном платке». 1932.4. Файдыш Марина Андреевна (Россия, 1946). «Школьный хор» 1970-е.5. Вольштейн Моисей Львович (Украина, 1916-2000). «Портрет учительницы Шаинской». 1954.6, Игошев Владимир Александрович (Россия, 1921-2007). «На уроке мира». 1983-1985.7. Неизвестный художник «Урок труда». 1950-е.8. Нелюбин Вячеслав Александрович (Россия, 1911-1984). «У больной учительницы». 1955.9. Лубенников Иван Леонидович (Россия, 1951). «Борьба с неграмотностью».10. Суворова Анна Петровна (Россия, 1925-2007). «Уроки химии в школе». 1974.