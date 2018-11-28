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28.11.2018 Уфа получит 39 единиц новой снегоуборочной техники

Уфа получит 39 единиц новой снегоуборочной техникиВ столицу Башкирии начала поступать новая снегоуборочная техника. «Сегодня мы получим первый тяжелый грейдер, завтра придут еще четыре единицы техники», — отметил на оперативном совещании в мэрии первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов. Всего, по его словам, в Уфу поступит 39 единиц снегоуборочной техники.

На оперативке было отмечено, что за минувшие выходные вывезено свыше 27 тысяч кубометров снежной массы. Всего же с начала сезона из города вывезено более 40 тысяч кубов снега. Продолжающийся снегопад увеличил нагрузку на городские службы Уфы. Сегодня в работе по уборке города задействовано порядка 300 единиц техники и около двух тысяч работников жилищно-коммунальной сферы.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин напомнил, что за расчистку от наледи и снега прилегающих территорий, парковок, подъездных путей, кровель отвечают собственники и арендаторы данных помещений. В Уфе работает интерактивная карта ﻿зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий. С ее помощью горожане могут узнать, кому принадлежит та или иная территория, какая организация является ответственной за ее уборку и благоустройство, «кликнув» на выбранный участок карты. В информационном окне также указаны ответственные лица и номера телефонов, по которым при необходимости можно обратиться.

Директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Раиль Мирхайдаров пожаловался на автовладельцев, которые паркуют личные автомобили в неположенном месте вдоль дорог и тем самым мешают уборке снега.

«Из-за плотной парковки автомобилей затруднена уборка снега во дворах. Чтобы проводить комплексную очистку снега в придомовых территориях, мы развешиваем объявления на подъездах с графиком уборки», — рассказал Раиль Мирхайдаров.
Для более качественной очистки проезжих частей городские службы обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки личного автотранспорта в неположенных местах, вдоль дорог, поскольку это создает серьезные затруднения для коммунальных служб. Работы будут вестись в вечернее и ночное время, чтобы не мешать дорожному движению.



Автор: "Башинформ"
Фото: Администрация ГО г.Уфа




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