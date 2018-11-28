28.11.2018 Уфа получит 39 единиц новой снегоуборочной техники

В столицу Башкирии начала поступать новая снегоуборочная техника. «Сегодня мы получим первый тяжелый грейдер, завтра придут еще четыре единицы техники», — отметил на оперативном совещании в мэрии первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов. Всего, по его словам, в Уфу поступит 39 единиц снегоуборочной техники.



На оперативке было отмечено, что за минувшие выходные вывезено свыше 27 тысяч кубометров снежной массы. Всего же с начала сезона из города вывезено более 40 тысяч кубов снега. Продолжающийся снегопад увеличил нагрузку на городские службы Уфы. Сегодня в работе по уборке города задействовано порядка 300 единиц техники и около двух тысяч работников жилищно-коммунальной сферы.



Мэр Уфы Ульфат Мустафин напомнил, что за расчистку от наледи и снега прилегающих территорий, парковок, подъездных путей, кровель отвечают собственники и арендаторы данных помещений. В Уфе работает интерактивная карта ﻿зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий. С ее помощью горожане могут узнать, кому принадлежит та или иная территория, какая организация является ответственной за ее уборку и благоустройство, «кликнув» на выбранный участок карты. В информационном окне также указаны ответственные лица и номера телефонов, по которым при необходимости можно обратиться.



Директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Раиль Мирхайдаров пожаловался на автовладельцев, которые паркуют личные автомобили в неположенном месте вдоль дорог и тем самым мешают уборке снега.



«Из-за плотной парковки автомобилей затруднена уборка снега во дворах. Чтобы проводить комплексную очистку снега в придомовых территориях, мы развешиваем объявления на подъездах с графиком уборки», — рассказал Раиль Мирхайдаров.

Для более качественной очистки проезжих частей городские службы обращаются к автовладельцам с просьбой воздержаться от парковки личного автотранспорта в неположенных местах, вдоль дорог, поскольку это создает серьезные затруднения для коммунальных служб. Работы будут вестись в вечернее и ночное время, чтобы не мешать дорожному движению.