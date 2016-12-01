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Беҙҙең ғорурлыҡ ул – спортсылар
Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов XXXI йәйге Олимпия уйындарында һәм XV Паралимпия программаһына индерелгән спорт төрҙәре буйынса Бөтә Рәсәй асыҡ ярыштарында ҡатнашыусыларға дәүләт наградалары тапшырҙы. Ордендар, Маҡтау ҡағыҙҙары, Рәхмәт хаттары менән төбәктең 33 спортсыһы һәм тренеры билдәләнде.
Стенограмма выступления Рустэма Хамитова (Башҡортостан Башлығының рәсми сайтынан алынды):
Уважаемые друзья!
Завершается 2016 год, и у нас есть все основания для того, чтобы подвести итоги високосного, сложного года. Конечно, сегодня мы хотим поговорить на тему спорта. Сегодня в этом зале – наши выдающиеся спортсмены, люди, которые принесли нашей стране, республике не только ордена, но и славу.
В этом году состоялись XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Знаем, что наши земляки – фехтовальщики стали чемпионами. Мы чествуем наших спортсменов Артура Ахматхузина и Тимура Сафина, которые повторили успех нашего земляка Анвара Ибрагимова, чемпиона Олимпиады 1988 года в Сеуле. В число сильнейших спортсменов планеты вошёл один из лидеров сборной России по гребле на байдарках и каноэ Илья Первухин.
На организованных по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, достойно выступили 13 наших атлетов.
От имени жителей Башкортостана и себя лично выражаю вам, дорогие друзья, слова огромной благодарности за то, что вы достойно представили нашу страну и республику. Вы – настоящая гордость отечественного спорта!
Понятно, что в нашей республике уделяется большое внимание спорту, строительству новых объектов, формированию в целом спортивной культуры, здоровому образу жизни. В ближайшее время мы завершим ряд строек. В частности, послезавтра в Чекмагушевском районе откроем новую ледовую арену, пускай небольшую, компактную, но очень важную и нужную для чекмагушевцев. По нашим меркам направлено немало ресурсов – около 300 млн рублей. В этот же день мы откроем физкультурно-оздоровительный комплекс в Буздякском районе с бассейном, спортивным залом.
Вообще, у нас на сегодняшний день считанное количество муниципалитетов не имеет хороших физкультурно-оздоровительных комплексов. Думаю, в течение 2017-2018 годов мы эту программу завершим. В каждом муниципалитете будет бассейн, хороший спортивный зал, возможности для занятия спортом и физической культурой.
В 2017 году будет завершена первая очередь нового спортивного комплекса в Уфе на улице Камышлинской в Затоне. В 2018 году мы полностью сдадим этот объект, который будет включать в себя и легкоатлетическую часть, и большой зал, и несколько бассейнов, в том числе 50-метровый, полноразмерный, настоящий.
На этой неделе мне звонил президент Федерации фехтования Российской Федерации, сказал о том, что федерация на условиях софинансирования выделяет хорошую сумму для того, чтобы мы смогли построить у нас в Уфе новый центр фехтования. Конечно, в ближайшее время мы приступим к этой работе.
Одним словом, спортивных объектов много. Я сказал не обо всех. Это говорит о том, что спортивное, физкультурное движение в нашей стране действительно растёт. В нашей республике это точно происходит. По многим позициям, по которым нас оценивают с точки зрения спортивного достижения, Республика Башкортостан занимает ведущее положение: и по количеству занимающихся спортом, и по тем, кто успешно сдаёт нормы ГТО. Вы, профессионалы, знаете, что для нас важны результаты и в массовых видах спорта. Сегодня мы направляем ресурсы для того, чтобы во дворах появились спортивные комплексы, чтобы мальчишкам и девчонкам было проще держать себя в форме, не отходя от своего дома.
В то же время мы знаем, что ещё много нужно делать. Мы знаем, что спортивные секции зачастую являются платными. Родители порой несут значительные финансовые издержки для того, чтобы их дети могли заниматься спортом. Это неправильно, неверно. С другой стороны, недофинансирование со стороны государства не позволяет в полном объеме давать необходимые навыки и умения нашим детям. Поэтому к этому процессу подключаются и родители.
В советское время наше поколение, все мы занимались бесплатно. Не было никаких взносов, финансовых вливаний в этой части. Те, кто помнит те времена, подтвердят, что это было так. Так что нам в этом смысле есть над чем работать, и мы понимаем, что нерешённых вопросов ещё много.
Давайте сегодня не будем говорить о проблемах. Скажем о том, что нас ожидает. В частности, в 2019 году в Уфе состоятся Летние Международные детские игры, участие в которых примут спортсмены из 60-70 стран мира. Это мальчишки и девчонки, занимающиеся в своих школах, спортивных секциях. Это будет яркий, насыщенный праздник.
Мне бы хотелось, чтобы и вы, как почётные гости этого праздника, приняли в нём участие, общались с детьми, смотрели на них. А они бы посмотрели на вас и напитались той энергией, которую вы несёте.
Мы и дальше будем развивать спортивную тематику. Она нам нужна не только из-за того, что отвлекает мальчишек и девчонок от компьютеров, телевидения, от ничегонеделания или, наоборот, хулиганства. Нет, не в этом дело. Хочу ещё раз сказать, что надо поднимать культуру физического самовоспитания. В этой части вы подаёте пример.
Мне бы хотелось, чтобы вы чаще были на экранах телевизоров, в средствах массовой информации, пропагандировали, в хорошем смысле этого слова, физическую культуру, утреннюю гимнастику, пешие походы, умели мобилизовать свою волю для того, чтобы порой через «не могу» и «не хочу» продолжать занятия. В этом смысле мы с вами могли бы подумать о цикле передач, которые призывают к занятиям спортом, могли бы воодушевить наших земляков и показать им радости спорта. Конечно, когда человек 30 лет ничего не делает и потом вдруг начинает делать зарядку, то первые месяцы ему очень плохо. Но если он перетерпит, то дальше всё пойдёт по нарастающей. Но вот этот месяц выдержать могут совсем немногие. Нам надо убедить, что надо заниматься, бегать, двигаться, пересиливать себя.
Дорогие наши друзья!
Ещё раз хочу поздравить вас с замечательными победами! Хочу сказать тренерам слова огромной благодарности за тот нелёгкий труд, который вы сегодня несёте, за ту сложнейшую работу, которую вы ведёте. Я вспоминаю свои детские, юношеские годы, занятия в спортивных секциях. Мнение тренеров для нас было авторитетным, важным. Мы слушали их и делали то, чему они нас учили. Конечно, от тренера зависит очень многое.
Здесь у нас сегодня солидный тренерский корпус. Ещё раз вам слова большой благодарности. Ваши ученики добились выдающихся результатов. Это говорит о том, что вы – сильные, крепкие люди. Смогли не только закалить спортивный характер наших чемпионов, но ещё и передали им хорошие человеческие качества.
Стенограмма выступления Рустэма Хамитова (Башҡортостан Башлығының рәсми сайтынан алынды):
Уважаемые друзья!
Завершается 2016 год, и у нас есть все основания для того, чтобы подвести итоги високосного, сложного года. Конечно, сегодня мы хотим поговорить на тему спорта. Сегодня в этом зале – наши выдающиеся спортсмены, люди, которые принесли нашей стране, республике не только ордена, но и славу.
В этом году состоялись XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Знаем, что наши земляки – фехтовальщики стали чемпионами. Мы чествуем наших спортсменов Артура Ахматхузина и Тимура Сафина, которые повторили успех нашего земляка Анвара Ибрагимова, чемпиона Олимпиады 1988 года в Сеуле. В число сильнейших спортсменов планеты вошёл один из лидеров сборной России по гребле на байдарках и каноэ Илья Первухин.
На организованных по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, достойно выступили 13 наших атлетов.
От имени жителей Башкортостана и себя лично выражаю вам, дорогие друзья, слова огромной благодарности за то, что вы достойно представили нашу страну и республику. Вы – настоящая гордость отечественного спорта!
Понятно, что в нашей республике уделяется большое внимание спорту, строительству новых объектов, формированию в целом спортивной культуры, здоровому образу жизни. В ближайшее время мы завершим ряд строек. В частности, послезавтра в Чекмагушевском районе откроем новую ледовую арену, пускай небольшую, компактную, но очень важную и нужную для чекмагушевцев. По нашим меркам направлено немало ресурсов – около 300 млн рублей. В этот же день мы откроем физкультурно-оздоровительный комплекс в Буздякском районе с бассейном, спортивным залом.
Вообще, у нас на сегодняшний день считанное количество муниципалитетов не имеет хороших физкультурно-оздоровительных комплексов. Думаю, в течение 2017-2018 годов мы эту программу завершим. В каждом муниципалитете будет бассейн, хороший спортивный зал, возможности для занятия спортом и физической культурой.
В 2017 году будет завершена первая очередь нового спортивного комплекса в Уфе на улице Камышлинской в Затоне. В 2018 году мы полностью сдадим этот объект, который будет включать в себя и легкоатлетическую часть, и большой зал, и несколько бассейнов, в том числе 50-метровый, полноразмерный, настоящий.
На этой неделе мне звонил президент Федерации фехтования Российской Федерации, сказал о том, что федерация на условиях софинансирования выделяет хорошую сумму для того, чтобы мы смогли построить у нас в Уфе новый центр фехтования. Конечно, в ближайшее время мы приступим к этой работе.
Одним словом, спортивных объектов много. Я сказал не обо всех. Это говорит о том, что спортивное, физкультурное движение в нашей стране действительно растёт. В нашей республике это точно происходит. По многим позициям, по которым нас оценивают с точки зрения спортивного достижения, Республика Башкортостан занимает ведущее положение: и по количеству занимающихся спортом, и по тем, кто успешно сдаёт нормы ГТО. Вы, профессионалы, знаете, что для нас важны результаты и в массовых видах спорта. Сегодня мы направляем ресурсы для того, чтобы во дворах появились спортивные комплексы, чтобы мальчишкам и девчонкам было проще держать себя в форме, не отходя от своего дома.
В то же время мы знаем, что ещё много нужно делать. Мы знаем, что спортивные секции зачастую являются платными. Родители порой несут значительные финансовые издержки для того, чтобы их дети могли заниматься спортом. Это неправильно, неверно. С другой стороны, недофинансирование со стороны государства не позволяет в полном объеме давать необходимые навыки и умения нашим детям. Поэтому к этому процессу подключаются и родители.
В советское время наше поколение, все мы занимались бесплатно. Не было никаких взносов, финансовых вливаний в этой части. Те, кто помнит те времена, подтвердят, что это было так. Так что нам в этом смысле есть над чем работать, и мы понимаем, что нерешённых вопросов ещё много.
Давайте сегодня не будем говорить о проблемах. Скажем о том, что нас ожидает. В частности, в 2019 году в Уфе состоятся Летние Международные детские игры, участие в которых примут спортсмены из 60-70 стран мира. Это мальчишки и девчонки, занимающиеся в своих школах, спортивных секциях. Это будет яркий, насыщенный праздник.
Мне бы хотелось, чтобы и вы, как почётные гости этого праздника, приняли в нём участие, общались с детьми, смотрели на них. А они бы посмотрели на вас и напитались той энергией, которую вы несёте.
Мы и дальше будем развивать спортивную тематику. Она нам нужна не только из-за того, что отвлекает мальчишек и девчонок от компьютеров, телевидения, от ничегонеделания или, наоборот, хулиганства. Нет, не в этом дело. Хочу ещё раз сказать, что надо поднимать культуру физического самовоспитания. В этой части вы подаёте пример.
Мне бы хотелось, чтобы вы чаще были на экранах телевизоров, в средствах массовой информации, пропагандировали, в хорошем смысле этого слова, физическую культуру, утреннюю гимнастику, пешие походы, умели мобилизовать свою волю для того, чтобы порой через «не могу» и «не хочу» продолжать занятия. В этом смысле мы с вами могли бы подумать о цикле передач, которые призывают к занятиям спортом, могли бы воодушевить наших земляков и показать им радости спорта. Конечно, когда человек 30 лет ничего не делает и потом вдруг начинает делать зарядку, то первые месяцы ему очень плохо. Но если он перетерпит, то дальше всё пойдёт по нарастающей. Но вот этот месяц выдержать могут совсем немногие. Нам надо убедить, что надо заниматься, бегать, двигаться, пересиливать себя.
Дорогие наши друзья!
Ещё раз хочу поздравить вас с замечательными победами! Хочу сказать тренерам слова огромной благодарности за тот нелёгкий труд, который вы сегодня несёте, за ту сложнейшую работу, которую вы ведёте. Я вспоминаю свои детские, юношеские годы, занятия в спортивных секциях. Мнение тренеров для нас было авторитетным, важным. Мы слушали их и делали то, чему они нас учили. Конечно, от тренера зависит очень многое.
Здесь у нас сегодня солидный тренерский корпус. Ещё раз вам слова большой благодарности. Ваши ученики добились выдающихся результатов. Это говорит о том, что вы – сильные, крепкие люди. Смогли не только закалить спортивный характер наших чемпионов, но ещё и передали им хорошие человеческие качества.