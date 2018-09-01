Президент СИОФФ: «Все страны увидят, насколько гостеприимен Башкортостан и его жители»

В Уфе завершился Всемирный конгресс Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства — CИОФФ. Торжественная церемония закрытия прошла 23 сентября в Доме Государственного Собрания — Курултая РБ.Президент СИОФФ Филипп Боссан поблагодарил руководство республики за организацию и проведение съезда на высоком уровне.«Это был один из лучших конгрессов в истории СИОФФ. Я благодарен Главе республики, Правительству России и Башкортостана. Вы проделали огромную работу, все было идеально. Впереди еще нас ждет Всемирная Фольклориада-2020. Через два года все страны увидят, насколько гостеприимен Башкортостан и его жители», — отметил господин Боссан.«Передайте всему миру приглашение в Уфу», — обратился к руководителям национальных секций СИОФФ Филипп Боссан.Директор Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова подчеркнула важность проделанной работы.«Две недели прошли быстро, потому что они были насыщены активной работой. Здесь собрались люди, которых объединяет одна идея, – сохранение фольклора, народной культуры, его развитие и популяризация. То, чем мы с вами занимаемся, объединяет народы и континенты, является средством укрепления дружбы, любви, мира и взаимопонимания между всеми народами. Через два года увидимся с вами вновь. Хочется надеяться, что эта Фольклориада станет самой яркой, красочной, миролюбивой и запоминающейся в истории СИОФФ», — сказала она.Министр культуры РБ Амина Шафикова поблагодарила СИОФФ за возможность обмена опытом между странами по сохранению культурного наследия. Она отметила колоссальный труд, который выполняют члены совета СИОФФ.«Работа, которая ведется вами в своей стране, в своем направлении – это колоссальный труд по спасению человечества, так как человека человеком делает именно культура, традиционное искусство, фольклор. Наша с вами задача — сохранить и передать будущему поколению культуру в чистейшем виде, великое наследие, которое дошло до нас из глубины веков. Благодарю каждого из вас и, надеюсь, то время, которое вы провели в Башкортостане, будете вспоминать с теплотой и радостью», — сказала министр.Следующий Всемирный конгресс Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (CИОФФ) пройдет в октябре 2019 года в столице Чили — Сантьяго. В рамках торжественного закрытия конгресса в Уфе состоялась передача флага конгресса СИОФФ делегации Чили, сообщили в пресс-службе Конгресс-бюро Башкортостана.Представитель сектора Латинской Америки и Карибских островов в Совете СИОФФ Виктор Фьерро поблагодарил за оказанную честь и рассказал немного о своей стране. Он отметил, что в рамках конгресса в Сантьяго пройдет Фестиваль фольклора Чили и пригласил творческие коллективы Башкортостана принять в нем участие, а также презентовать республику как место проведения Фольклориады-2020.По данным ведомства, 48-й Всемирный конгресс CИОФФ состоялся в преддверии VI Всемирной Фольклориады-2020. Форум продлился 11 дней. В его работе приняли участие 200 представителей Исполнительного комитета и национальных секций CИОФФ из 54 стран мира. Организаторами данного мероприятия являются Международный совет организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (СИОФФ), Государственный Российский Дом народного творчества, Правительство Республики Башкортостан, АНО Конгресс-бюро Башкортостана.Как информировало агентство «Башинформ», в рамках мероприятий 48-го Всемирного конгресса и Генеральной Ассамблеи Международного Совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (СИОФФ) в уфимском Конгресс-холле 22 сентября собрались более 200 участников III Евразийского международного гуманитарного форума по вопросам культуры и народного творчества под эгидой Российской комиссии по делам ЮНЕСКО. Участники обсудили вопросы сохранения и развития культур народов мира в условиях глобализации, рассмотрели аспекты реализации стратегии ЮНЕСКО и СИОФФ в области культуры и народного творчества, а также опыт работы России и зарубежных стран. Состоялась презентация инновационного культурно-гуманитарного проекта по вопросам сотрудничества на большом Евразийском пространстве — «Карты культур народов Евразии». Завершилось мероприятие принятием Уфимской декларации III Евразийского гуманитарного форума.