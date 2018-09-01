В Башкортостане коллективные договоры охватывают почти 760 тысяч работников

В Башкортостане коллективные договоры охватывают почти 760 тысяч работников

Коллективные договоры в Башкортостане стали одним из элементов защиты трудовых прав жителей республики. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил на заседании Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвящённом 25-летию социального партнёрства в регионе.

Рустэм Хамитов отметил, что на сегодняшний день в республике заключено 7 тысяч таких договоров, которые охватывают почти 760 тысяч человек.

– В целом в республике выстроена действенная модель защиты законных прав и интересов всех участников рынка труда. Взят курс на формирование справедливой системы оплаты труда, современного трудового рынка, новое качество занятости. Мы и в дальнейшем будем объединять наши усилия в укреплении экономики и социальной стабильности, повышении уровня жизни в республике, – сказал Глава Башкортостана.



Легализация трудовых отношений принесла Башкортостану 2,5 млрд рублей

Менее чем за четыре года в республике удалось легализовать на рынке труда более 200 тысяч человек. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил на заседании Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвящённом 25-летию социального партнёрства в регионе.

– Это дало экономический эффект более чем в 2,5 млрд рублей. А главное – укрепило уверенность людей в завтрашнем дне, в том, что их добросовестный труд, их будущее надёжно защищены, – отметил руководитель региона. – Такая работа будет обязательно продолжена.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что вопросы, касающиеся защиты трудовых прав граждан, являются одними из самых сложных. Однако они успешно решаются в рамках диалога государства, бизнеса и профсоюзов.





В Башкортостане социально ответственными официально признаны 82 работодателя

Бизнес в Башкортостане становится всё более цивилизованным. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил на заседании Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвящённом 25-летию социального партнёрства в регионе.

Руководитель республики отметил, что с 2015 года в реестре социально ответственных работодателей состоят 82 организации.

– Конечно, это мало на фоне тех тысяч организаций, которые есть у нас в республике. Но 82 из них демонстрируют действительно цивилизованное отношение к вопросам труда, – сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкортостана подчеркнул, что республика поддерживает и далее будет поддерживать работодателей, которые «заботятся о безопасности рабочих мест, здоровье тружеников, находят возможности для повышения заработной платы, предоставления социальных благ, в том числе жилья».

– Нужно стараться, чтобы таких работодателей становилось с каждым годом всё больше и больше, – сказал Рустэм Хамитов.

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