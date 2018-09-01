Крупнейший в Европе производитель пластмассовых изделий начинал с «гаража» в Октябрьском

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на пленарной сессии I Республиканского форума по занятости молодёжи «Быть успешным и занятым – быть в тренде» – «PROFуспех», отметил успехи завода пластмассовых изделий «Альтернатива».Одним из спикеров мероприятия стал генеральный директор завода «Альтернатива» Раиль Фахретдинов.Крупнейшее в СНГ и Европе предприятие по производству пластмассовых изделий расположено в Октябрьском. Сегодня объёмы производства достигают 4,5 млрд рублей. По словам Раиля Фахретдинова, успехи завода демонстрируют, что создать компанию мирового уровня можно и в провинциальном городе.Комментируя выступление руководителя «Альтернативы», Рустэм Хамитов похвалил работу предприятия.– Здорово работают, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Даже Китай, который завалил весь мир своими пластмассовыми изделиями, покупает кое-что в Октябрьском.Глава республики рассказал молодым участникам форума, с чего начиналась история предприятия.– Раиль Камилович с нуля вместе со своим братом начал этот бизнес в квартире. Как сейчас говорят, начал производство «в гараже», – сказал Рустэм Хамитов. – Люди сами себя сделали, сами продвигают компанию вперёд. Это здорово, я горжусь тем, что у нас в республике есть такие люди.