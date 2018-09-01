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Крупнейший в Европе производитель пластмассовых изделий начинал с «гаража» в Октябрьском


Крупнейший в Европе производитель пластмассовых изделий начинал с «гаража» в Октябрьском
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на пленарной сессии I Республиканского форума по занятости молодёжи «Быть успешным и занятым – быть в тренде» – «PROFуспех», отметил успехи завода пластмассовых изделий «Альтернатива».

Одним из спикеров мероприятия стал генеральный директор завода «Альтернатива» Раиль Фахретдинов.

Крупнейшее в СНГ и Европе предприятие по производству пластмассовых изделий расположено в Октябрьском. Сегодня объёмы производства достигают 4,5 млрд рублей. По словам Раиля Фахретдинова, успехи завода демонстрируют, что создать компанию мирового уровня можно и в провинциальном городе.

Комментируя выступление руководителя «Альтернативы», Рустэм Хамитов похвалил работу предприятия.

– Здорово работают, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Даже Китай, который завалил весь мир своими пластмассовыми изделиями, покупает кое-что в Октябрьском.

Глава республики рассказал молодым участникам форума, с чего начиналась история предприятия.

– Раиль Камилович с нуля вместе со своим братом начал этот бизнес в квартире. Как сейчас говорят, начал производство «в гараже», – сказал Рустэм Хамитов. – Люди сами себя сделали, сами продвигают компанию вперёд. Это здорово, я горжусь тем, что у нас в республике есть такие люди.

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