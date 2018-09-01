Участники Республиканского форума «Я - гражданин» встретились на заключительном мероприятии в Уфе

В Уфу съехались участники Республиканского образовательного форума «Я — гражданин», который объединил на одной площадке более 300 ярких представителей молодежи. Они собрались вместе, чтобы разработать предложения в концепцию молодежной политики региона.



Генеральный секретарь исполнительного комитета БРО ВПП «Единая Россия» Руслан Гизатуллин отметил, что все обсуждения и обучение в течение четырех дней проходили на базе лагеря в Ишимбайском районе. Были организованы дискуссии по таким направлениям, как: «Бизнес и IT», «Политика», «Медиа» и «Волонтерство». Приглашенные эксперты обратили внимание участников на то, чтобы они использовали все возможности и ресурсы, которые предоставляет республика.



Заключительное мероприятие масштабного форума проходит сегодня, 1 сентября перед «Уфой — Ареной». Здесь работают сразу несколько площадок разной направленности, которые курируют профессионалы. В 17 часов начнется основная программа. В том числе, она будет включать образовательные программы, направленные на повышение лидерских качеств, мотивации и т.д. Завершит форум концерт питерской группы «Марсель».



«Форум «Я — гражданин» проводится в Башкирии в шестой раз. В 2011 году его назвали "башкирским Селигером".

Сығыу ваҡыты 1-09-2018, 15:38 | Ҡаранылар: 70