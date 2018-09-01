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Рустэм Хамитов поздравил учащихся и педагогов республики с Днём знаний


1 сентября Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил уфимскую гимназию №115, выпускником которой он является.

Руководитель региона принял участие в торжественной линейке, посвящённой началу учебного года, поздравил учащихся республики, их родителей и преподавателей с Днём знаний, пообщался с педагогическим коллективом, активом и представителями коллегиальных органов управления гимназии, одиннадцатиклассниками.

Стенограмма выступления Рустэма Хамитова:

Доброе утро, дорогие друзья! Хәйерле иртә!

Мне очень приятно сегодня, 1 сентября, приветствовать вас на территории моей родной школы, которую я окончил в далёком 1971 году. Я учился в 10 «В», окна нашего класса здесь на втором этаже.

1 сентября, конечно, очень важный и очень значимый день в жизни страны. Этот день даёт старт учёбе. Учёба – это самое главное, что есть у человека. Учиться надо всю жизнь. Сегодня за парты у нас сядут 480 тысяч детей. Это огромная, колоссальная цифра. Ещё есть студенты вузов, колледжей – их тоже более 200 тысяч. Всего около 700 тысяч учащихся сегодня пойдут в учебные заведения и начнут впитывать знания.

Поздравляю всех с праздником! Хочу пожелать всем благополучного учебного года.

Что касается гимназии №115, то мне очень приятно, что наша школа на хорошем счету. Замечательный коллектив педагогов, профессионалов, замечательные ученики – конечно, это делает гимназию действительно весомым, фундаментальным учебным учреждением города Уфы и нашей республики.

Мы постараемся в следующем году начать модернизацию, реконструкцию школы. Она уже давно назрела, и сегодня это решение принято. Надеюсь, что в ближайшие два-три года эту работу удастся завершить, и через три года школа преобразится.

Но это дело будущего. А сейчас начнётся учёба. Поздравляю всех. Желаю, чтобы всё было хорошо, чтобы у родителей было поменьше переживаний за своих детей. А ребятам я желаю новых крепких знаний.

С новым учебным годом, с Днём знаний! Поздравляю!



Справка:

Система общего образования Республики Башкортостан включает в себя 1311 школ и 643 их филиала, 7 негосударственных общеобразовательных организаций.

В 2018-2019 учебном году количество учеников в школах региона составит 479,8 тысячи человек, что на 12,7 тысячи школьниковбольше, чем в прошлом году. В первый класс пойдут 53,1 тысячи детей – на 0,7 тысячи человек больше, чем в 2017 году.

В системе общего образования республики заняты более 147 тысяч работников.

Теги:

образование
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Сығыу ваҡыты 1-09-2018, 13:23 | Ҡаранылар: 42
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