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Владимир Путин Рәсәй мосолмандарының Үҙәк Диниә назараты рәйесе Тәлғәт Тажетдин менән осрашты
Ил башлығы Өфөләге сәфәре барышында Баш мөфтөй, Рәсәй мосолмандарының Үҙәк Диниә назараты рәйесе Тәлғәт Тажетдин менән осрашты. Сарала шулай уҡ Президенттың Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле Михаил Бабич һәм Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов та ҡатнашты.
В рамках рабочего визита в Уфу Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Во встрече приняли участие полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Руководитель государства положительно оценил рост числа мечетей в Башкортостане. По его словам, это говорит о развитии традиционных религий.
Владимир Путин также позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая ведётся в республике.
– Это очень хорошая, правильная совместная работа, – сказал Президент.
Перед началом беседы глава государства посетил одну из старейших мечетей России – первую Уфимскую Соборную мечеть. Она была построена в 1830 году. При мечети действовало медресе «Гусмания» и русско-башкирское двухклассное училище. С 1960 по 1992 годы она была единственной действующей мечетью Уфы.
Владимир Путин осмотрел мужской молельный зал, поинтересовался историей мечети, её прихожанами.
В рамках рабочего визита в Уфу Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Во встрече приняли участие полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Руководитель государства положительно оценил рост числа мечетей в Башкортостане. По его словам, это говорит о развитии традиционных религий.
Владимир Путин также позитивно отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая ведётся в республике.
– Это очень хорошая, правильная совместная работа, – сказал Президент.
Перед началом беседы глава государства посетил одну из старейших мечетей России – первую Уфимскую Соборную мечеть. Она была построена в 1830 году. При мечети действовало медресе «Гусмания» и русско-башкирское двухклассное училище. С 1960 по 1992 годы она была единственной действующей мечетью Уфы.
Владимир Путин осмотрел мужской молельный зал, поинтересовался историей мечети, её прихожанами.