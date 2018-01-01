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Владимир Путин Рөстәм Хәмитов менән осрашты


Владимир Путин Рөстәм Хәмитов менән осраштыЭшлекле осрашыу мәлендә төбәктең социаль-иҡтисади үҫеше буйынса актуаль һорауҙар ҡаралды.

Сегодня в Уфе состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

– Мы завершили 2017 год с неплохими производственными показателями. Все поставленные задачи нами выполнены, – сказал руководитель региона. – С точки зрения финансовых результатов все у нас сложилось достаточно неплохо. Рост доходов, прибыль выросла.

Рустэм Хамитов информировал главу государства о ходе выполнения в Башкортостане поручений, сформулированных в указах Президента от 7 мая 2012 года. В частности, он сообщил, что зарплата в регионе выросла в среднем на 3,4 процента.

В ходе встречи также обсуждались различные аспекты развития нефтехимического комплекса.

Руководитель региона доложил о мерах поддержки семей с детьми в рамках объявленного в республике Года семьи.

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