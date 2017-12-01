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Активисты ОНФ в Республике Башкортостан поделятся опытом на «Форуме Действий» Народного фронта.


Активисты ОНФ в Республике Башкортостан поделятся опытом на «Форуме Действий» Народного фронта. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан намерены поделиться лучшими практиками в своем регионе по решению актуальных проблем граждан на «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который состоится 18-19 декабря в Москве. Регион на итоговом форуме Народного фронта представят сопредседатели регионального штаба ОНФ, координаторы приоритетных проектов ОНФ и «Молодежки ОНФ», руководитель регионального исполкома ОНФ и победители конкурсов Народного фронта.

«Особенность «Форума Действий» ОНФ в том, что он имеет прикладное значение, – считает член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Эльвира Аиткулова. – На его площадках не только поднимаются проблемы, но и разрабатываются пути их решения, которые потом воплощаются в жизнь. На «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» для меня особенно интересны площадки «Образование будущего: новая школа» и «Молодежка ОНФ». Вопросы образования являются приоритетными в повестке регионального отделения ОНФ. А от молодежного направления Народного фронта ждем креатива и нестандартных предложений. То, что они на это способны, мы видим по проектам «Молодежки ОНФ».

Участниками итогового «Форума Действий» Общероссийского народного фронта станут победители конкурсов ОНФ. Работы Альберта Хакимова и Павла Попова вошли в число лучших конкурса фотографий среди молодежи «Убитые дороги», направленного на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и безопасности дорожного движения. В целом жители республики вошли в тройку регионов по активности, уступив по количеству фотографий Саратовской области и Республике Мордовия. Также республика заняла первое место по количеству городов из регионов ПФО, откуда прислали фотографии. В объектив участников конкурса попали дороги Уфы, Учалов, Нефтекамска, Бирска, Белебея.

По итогам всероссийского конкурса «Образ будущего страны», организованного «Молодежкой ОНФ», победителем в номинации «Эссе» стала Элина Тагирова с работой «Социальное предпринимательство как инструмент решения общественных проблем в России».

Отметим, что «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» станет самым масштабным в истории Народного фронта – в нем примут участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, журналисты.

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