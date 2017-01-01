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В Уфе проходит мастер-шоу лучших игроков КХЛ


В Уфе проходит мастер-шоу лучших игроков КХЛ21 января в рамках Недели звёзд хоккея – 2017 на льду «Уфа-Арены» проходит мастер-шоу лучших игроков Континентальной хоккейной лиги.

Перед началом спортивного праздника хоккеистов и болельщиков поприветствовали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

– У нас сегодня в городе, в республике, в стране замечательный праздник. Этот праздник вам, дорогие болельщики! Ура хоккею! С праздников вас! Всего самого доброго! – сказал Рустэм Хамитов.

Мастер-шоу проходит в преддверии Матча звёзд КХЛ. В нём принимают участие лучшие игроки лиги, которые демонстрируют свою мощь, скорость и креативность во время различных конкурсов, представленных как традиционными, наиболее любимыми среди болельщиков состязаниями (эффектный буллит, сила броска, круг на скорость), так и новыми, которые ранее ещё не проводились в рамках главного хоккейного праздника КХЛ.

Сығыу ваҡыты Вчера, 23:02 | Ҡаранылар: 13
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