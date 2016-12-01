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Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙа киләһе йылға Мөрәжәғәтнамә менән сығыш яһаны
Рөстәм Хәмитов был етенсе Мөрәжәғәтнамәһен республиканың дөйөм социаль-иҡтисади хәл-торошона баһа биреүҙән башланы. “Рәсәй Президенты Владимир Путин ил Хөкүмәте алдына тотороҡло үҫешкә, иҡтисад үҫеүенә күсеүҙе тәьмин итеү, эшҡыуарлыҡтың әүҙемләшеүен нығытыу, халыҡтың йәшәү сифатын күтәреү бурыстарын ҡуйҙы. Сит илдәр менән сауҙа хәлдәре үҙгәреүе, бюджет сикләүҙәре шарттарында быны, эске резервтарға, инновацияларға һәм яңы идара технологияларын индереүгә таянып, иң тәү сиратта эшләргә кәрәк”, – тине төбәк Башлығы.
Рөстәм Хәмитов һөҙөмтәлелек тураһында күп һөйләне. Һөҙөмтәле идара итеү йүнәлештәрен билдәләне. Дәүләт хеҙмәте күрһәтеүҙе камиллаштырыу буйынса фекерҙәре яңғыраны.
Республика Башлығы үҙ Мөрәжәғәтнамәһендә әйтеүенсә, федераль үҙәк билдәләгән стратегик үҫештең төп йүнәлештәрен беҙ Башҡортостандың “үҫеш нөктәләре”н менән тулыландырырға тейешбеҙ.
“Йәмғиәт беҙҙән татыу команда эше һәм күҙгә күренеп торған аныҡ ҡаҙаныштар көтә. Бурыстар ҡатмарлы, ҙур. Улар ресурстарҙың ғына түгел, ә көс, белем, тәжрибә, ихтыяр көсө һәм холоҡтоң да ҡушылыуын талап итә. Бергә ҡуйылған маҡсаттарға ирешербеҙ тип ышанам”, – тине Рөстәм Хәмитов.
Стенограмма выступления Рустэма Хамитова:
Хөрмәтле депутаттар! Уважаемые депутаты!
Обращаюсь к вам с ежегодным Посланием Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан.
В начале выступления хочу поблагодарить вас за открытое, эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти, поддержку и реализацию законотворческих инициатив Правительства республики, конструктивные предложения по повышению качества государственного управления. Такая слаженная работа имеет важное значение для успешного развития всех сторон жизни Башкортостана в интересах его жителей.
В целом сегодняшнее социально-экономическое положение республики – стабильное. Индекс промышленного производства, темпы роста налоговых доходов по итогам года превысят среднероссийские значения. В полном объёме выполняются социальные обязательства.
После определённого спада выправляется ситуация с инвестициями, строительством, уровнем заработных плат и доходов, показателями безработицы.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед Правительством страны и регионами задачу обеспечить переход к устойчивому экономическому росту, стимулировать предпринимательскую активность, укреплять социальную стабильность, улучшать качество жизни россиян. В ситуации, сложившейся на внешних рынках, при бюджетных ограничениях это нужно делать, в первую очередь, с опорой на внутренние резервы, инновации и внедрение новых управленческих технологий.
Эффективное управление приобретает в наши дни роль решающего стратегического ресурса. Особенно в условиях, когда мир становится другим и скорость этих изменений непрерывно нарастает. Глобализация экономики, финансов и научно-технического прогресса, международное разделение труда стали очевидными. Появляются новые вызовы и риски. Неопределённость и нарастающая динамика этих процессов кардинально меняют сегодня привычные схемы принятия решений.
При этом безусловное преимущество получают регионы, наиболее готовые к новой экономической реальности, сумевшие создать необходимые заделы через инвестиции в человека, образование, информационные технологии, управленческие инновации.
В наши дни обостряется конкуренция различных моделей управления. Сейчас важно не столько реагировать на свершившееся, сколько предвидеть будущие события, самим своевременно инициировать востребованные изменения и грамотно управлять ими.
Нужно признать, что действующая в нашей республике управленческая система всё ещё сохраняет прежние черты – громоздкую структуру госаппарата, чрезмерную централизацию властных полномочий, недостаток современных компетенций и действенных инструментов коммуникации с населением.
Эта система не успевает за изменениями, а потому перестаёт отвечать современным вызовам. Например, государственные программы и стратегии зачастую устаревают ещё на этапе их разработки. Меняются объекты управления, ряд полномочий переходит на общественный и корпоративный уровни.
Это связано с закономерными и объективными процессами повышения роли социальных институтов, активным участием граждан, предпринимательского сообщества в решении многих важных задач.
Уважаемые коллеги!
Сегодня мир переходит к новой экономической формации. Интернет и высокие технологии преображают действительность, сулят нам колоссальный рост эффективности.
Сейчас мы находимся в начале четвёртой промышленной революции. Этот этап отличает развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, 3D-печати, робототехники, электромобилей. Создаются композиты и мета-материалы, развиваются альтернативные источники энергии, нано- и биотехнологии, которые станут ключевыми драйверами последующего научно-технического прогресса.
Если совсем недавно информационный прорыв охватывал, в основном, сферу медиа и телекоммуникаций, отчасти торговли, то теперь интернет и сопряжённые с ним технологии активно внедряются в самые разные отрасли. Это касается транспорта и логистики, ЖКХ и энергетики, промышленности и строительства, медицины и образования, многих сегментов бизнеса. При этом создаваемые на базе взаимодействия и интеграции современные платформы ведут к существенной оптимизации обмена информацией, администрирования процессов и принятия управленческих решений.
На первый план выходят неформальные каналы коммуникаций с использованием интернета. Виртуальные сообщества, блогосфера, социальные сети уже формируют общественное мнение, участвуют в контроле за состоянием дорог, экологической ситуацией, расходованием бюджетных средств, качеством образования и медицины.
Заметно повышается планка потребностей и общественных запросов людей. Как утверждают социологи, за последние четверть века кардинально изменился «жизненный мир» россиян. Это понятие объединяет мировоззренческие принципы, ценностные ориентиры, смыслы жизни человека. Главным становится стремление к социальной справедливости, понимаемой как достойное отношение к гражданину со стороны государства и общества.
Люди хотят иметь высокий уровень социальной защищённости – гарантированную личную безопасность и благополучие, справедливую оплату труда, комфортную жизненную среду. И это определяет особые требования ко всем уровням власти.
В Башкортостане удовлетворённость граждан качеством государственных и муниципальных услуг превышает 80 процентов, что уже неплохо. Но результаты работы администраций городов и сельских районов устраивают только половину опрошенных. В целом мы видим, в том числе по итогам сентябрьских выборов, что население в основном доверяет власти, но при этом относится к ней всё более и более требовательно.
Сегодня необходимы не отдельные меры по совершенствованию деятельности органов государственной и местной власти, а продуманное переформатирование региональной управленческой системы на всех уровнях. В связи с этим ключевой задачей считаю последовательную модернизацию государственного, муниципального и общественного управления в республике.
Нужно совмещать сильные стороны действующей административной системы – ответственность, исполнительскую дисциплину, коллективный стиль – с современными подходами, где важны, в первую очередь, конкретный результат, инициатива и реальная отдача каждого сотрудника. Надо осваивать методы, которые сочетают стратегическое планирование и деловые инициативы, государственные и негосударственные сегменты, бюджетные и иные источники финансирования, контроль и самостоятельность исполнителей.
При этом сама по себе модернизация управления не является самоцелью. Приоритеты власти известны – это увеличение доходов населения, инвестиционный рост, наполнение бюджета. Совершенствование управленческой системы выступает ведущим инструментом в их реализации.
Уважаемые депутаты!
Сегодня повышение качества управления становится решающим фактором в конкуренции регионов за инвестиции, трудовые ресурсы и компетенции.
В соответствии с принятой Правительством России типологией субъектов Федерации в число «регионов – локомотивов роста» входят «мировые города» – Москва и Санкт-Петербург, а также восемь «центров федерального значения». Среди них – Башкортостан, который, таким образом, находится в десятке регионов-лидеров, играющих важную роль в экономическом самочувствии страны. Такой высокий статус является признанием сегодняшних позиций республики, а также её значительного потенциала.
Наша задача – сформировать и через грамотное управление последовательно реализовать современную модель развития Башкортостана как конкурентоспособного региона с многоотраслевой экономикой, одного из ведущих в стране и узнаваемых в мире центров науки, образования и культуры, авторитетной международной конгрессной площадки.
При этом необходимо максимально задействовать имеющиеся компетенции, конкурентные преимущества республики – человеческий капитал, выгодное географическое положение, богатые природные и рекреационные ресурсы, развитую промышленность и транспортную инфраструктуру, высокий научно-образовательный потенциал, инвестиционную безопасность.
Важно привести сложившуюся административную систему управления, которая, как я уже сказал выше, во многом сохраняет инертность, недостаточную восприимчивость к нововведениям, межведомственную разобщённость, в соответствие с новыми задачами. Необходима продуманная оптимизация структуры органов исполнительной власти, эффективное перераспределение между ними полномочий, централизация однотипных функций на основе новых управленческих и информационных технологий.
Одной из инноваций является постепенный переход от отраслевой к кластерной управленческой модели.
Сейчас развёртываются процессы кооперации предприятий и организаций смежных отраслей. Подобное нужно внедрять и в государственном управлении. Кластерный подход позволяет повышать конкурентоспособность не отдельных отраслей, а в целом региональной экономики и социальной сферы.
Особое значение, уважаемые коллеги, имеет кадровый состав государственных и муниципальных служащих, их компетенции и профессиональная подготовка.
С 2012 года действует республиканская Концепция кадровой политики в органах государственной и местной власти, работает центр тестирования при БАГСУ. Тем не менее, повышение открытости и эффективности решений при назначении на ответственные должности остаётся в числе главной задачи. Нужно максимально «оздоравливать» эти процессы, добиваться прозрачности конкурсных процедур при приёме на работу, в том числе через портал «Кадры республики». Необходимо, чтобы в полной мере заработали «социальные лифты», позволяющие способным специалистам занять высокую, хорошо оплачиваемую должность исключительно по своим профессиональным и деловым качествам. Считаю, что органам власти здесь есть чему поучиться у наиболее эффективных бизнес-структур, которые обращаются к кадровым агентствам по вопросам подбора и мотивации ценных работников, освоения новых инструментов управления персоналом. Обязательно нужно опираться на профессиональные подходы и инновации в этой сфере.
Важно переходить от размытой коллективной ответственности органов власти к оценке персональной компетентности и эффективности работы государственных гражданских и муниципальных служащих, внедрять систему гибкой оплаты труда для поддержки успешных работников.
Одним из показателей развития гражданского общества является уважение к государственной службе. Нельзя уничижительно относиться к труду специалистов министерств и ведомств, администраций районов и городов, от усилий которых во многом зависит качество работы целых отраслей, ситуация на местах. Большинство из них – опытные, знающие работники, действующие зачастую в неэффективной управленческой среде.
Сегодня в республике нет должной координации работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов. Этими вопросами занимаются министерства, ведомства, вузы, негосударственные организации. Отдельные направления ведут Башкирская академия государственной службы и управления, Институт развития образования. В итоге ситуация в этой сфере носит несистемный характер и оторвана от реальных потребностей.
Поручаю Правительству республики наладить совместную работу БАГСУ и ИРО в этой части.
Считаю необходимым проработать вопрос создания регионального центра профессиональных компетенций для организации непрерывного образования руководителей, специалистов органов государственного и муниципального управления, предприятий и учреждений.
Также поручаю Администрации Главы Республики Башкортостан совместно с Правительством республики разработать и утвердить в ближайшем полугодии программу совершенствования кадровой политики с учётом изменения подходов в сфере управления.
Одна из серьёзных задач – автоматизация административных процессов. Многое в этом направлении удалось сделать благодаря внедрению «Электронного Правительства». Сейчас 95 процентов запросов по государственным и муниципальным услугам направляется в электронном виде. Ещё два года назад этот показатель не превышал 30 процентов.
Полноценно заработал республиканский центр обработки данных, объединивший все государственные информационные системы. Министерства и ведомства уже переведены на использование единой платформы электронного документооборота. Теперь необходимо усиливать муниципальное направление, обучать специалистов администраций районов и сельских поселений работе в современной информационной среде.
Сейчас в республике одновременно действует более 2 000 муниципальных регламентов по оказанию услуг. Нужно разработать типовые формы и в ближайшее полугодие перевести наиболее востребованные услуги в электронный вид.
Нельзя добиться нового качества управления без соответствующей информационно-аналитической базы. Успешный опыт модернизации корпоративного менеджмента крупных российских компаний напрямую связан с работой собственных аналитических служб.
Для комплексной оценки состояния развития отраслей, городских округов и муниципальных районов поручаю Правительству Башкортостана и Администрации Главы республики проработать вопрос о создании республиканского межведомственного аналитического центра.
Уважаемые коллеги!
Задачу модернизации управления ставит сегодня перед нами и руководство страны. Правительством России взят курс на качественное совершенствование многоуровневой управленческой вертикали. Создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Президента страны Владимира Владимировича Путина. Эти проекты продолжают реализацию закрепленных в майских указах задач по ускорению экономического роста, повышению уровня жизни россиян. Главное, как подчеркнул глава государства, чтобы цели проектов соответствовали запросам и ожиданиям людей, только тогда их выполнение станет действительно общенациональным приоритетом.
Определены 11 главных направлений стратегического развития России. В их числе – здравоохранение, образование, ипотека и арендное жильё, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные дороги, моногорода и охрана окружающей среды.
В качестве основного инструмента решения этих ключевых задач обозначен переход органов власти всех уровней на проектные технологии управления – от работы по поручениям к управлению по результатам.
Сегодня активно совершенствуются федеральные правовые акты в сфере стратегического планирования, бюджетного процесса, в части изменения порядка подготовки и реализации госпрограмм, прохождения государственной гражданской и муниципальной службы. Прошу вас, уважаемые депутаты, своевременно направлять свои инициативы по этим вопросам в Государственную Думу Российской Федерации, оперативно вносить соответствующие изменения в республиканское законодательство.
Работа по переходу на проектное управление начинает активно разворачиваться в республике. Создан региональный проектный офис. Формируются рабочие группы в органах исполнительной власти, разрабатывается нормативная правовая база. Предстоит организовать обучение проектным технологиям государственных и муниципальных служащих, внедрить автоматизированную систему управления проектной деятельностью.
Поручаю Правительству Башкортостана оперативно подготовить пакет проектных инициатив в соответствии с основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, а также региональные приоритетные проекты, направленные на повышение уровня жизни в республике. Они должны содержать управленческие решения, способствующие росту эффективности отраслей экономики и социальной сферы, концентрации ресурсов на ключевых направлениях. В каждом из них надо обозначить конкретные измеримые результаты с персонификацией ответственности за их достижение.
Важно организовать оценку общественно значимых итогов проектов населением и бизнесом. Для обеспечения обратной связи и корректировки управленческих решений нужно проводить регулярный мониторинг плановых показателей, активно использовать возможности социологических опросов.
Для системной реализации взятого курса на модернизацию управления, достижения в этой работе зримых результатов поручаю Правительству Башкортостана и Администрации Главы республики совместно подготовить соответствующую государственную программу, включающую меры по кардинальному повышению качества работы органов государственной и местной власти, развитию общественных форм управления.
Уважаемые депутаты!
Назову наиболее значимые управленческие задачи, которые необходимо решать в рамках региональных приоритетных проектов.
Начну с системы здравоохранения. В неё за последние годы направлены серьёзные государственные инвестиции, переоснащены медицинские учреждения, внедрены новые стандарты работы персонала. При этом дальнейшее наращивание вложений при нынешних управленческих подходах уже не приводит к существенным улучшениям. Значит нужно концентрировать ресурсы на тех направлениях, которые могут дать наибольший эффект в части положительной динамики демографических показателей, снижения общей смертности населения, повышения качества и доступности медицинской помощи.
В республике достигнуты значительные результаты в уменьшении материнской смертности. За девять месяцев по сравнению с прошлым годом также снизилась на 21 процент младенческая смертность до шести на тысячу родившихся. Чтобы понять, насколько это важный шаг вперёд, скажу, что сегодня этот показатель в три раза ниже, чем в 1996 году и в два раза, чем в 2005 году.
Функционирует трёхуровневая система оказания помощи беременным женщинам. На днях введён современный Республиканский перинатальный центр. Теперь нужно работать над укреплением службы родовспоможения квалифицированным персоналом.
Граждане должны своевременно получать медпомощь, включая скорую и экстренную, особенно жители удалённых территорий, а также пострадавшие в ДТП вдали от крупных медцентров. Необходимо расширять возможности санитарной авиации, в том числе в рамках федерального проекта по обеспечению медучреждений авиационно-техническими услугами, строительству дополнительных вертолётных площадок.
Совершенствование управления отраслью невозможно без комплексной её информатизации. При Минздраве республики создан ситуационный центр, который в режиме реального времени начинает вести мониторинг данных, поступающих в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. В ней отражаются показатели работы каждого врача-специалиста, включая количество принятых пациентов, ход диагностики и лечения, оценку результата оказания медицинской помощи и её качество. Это должно оптимизировать принимаемые в отрасли управленческие решения.
Сейчас к высокоскоростному интернету подключено большинство крупных учреждений здравоохранения. Теперь предстоит это сделать для всех базовых медорганизаций. Важно, используя информационные технологии, сокращать сроки ожидания помощи, разгружать врачей от работы с документами, ликвидировать очереди в медучреждениях. Нужно полнее информировать граждан о возможности записи на приём к врачу через Единый медицинский портал республики, пользования личным кабинетом «Моё здоровье» на портале государственных услуг.
Необходимо в полной мере задействовать возможности телемедицины. В Башкортостане создано более 30 телемедицинских центров, при этом многие из них используются крайне редко. Поручаю Минздраву республики поставить эту работу на должный уровень, а Правительству Башкортостана взять этот вопрос на контроль.
Уважаемые депутаты!
В управлении развитием образования Правительством страны определены четыре основных направления.
Первое – это формирование современной школьной среды. Необходимо строить школы с соответствующим оснащением и инфраструктурой. К 2020 году в республике предстоит ввести за счёт нового строительства, реконструкции, капитального ремонта свыше 26 тысяч ученических мест, а к 2025 году все дети должны учиться в одну смену.
Второе – подготовка рабочих кадров для передовых технологий, где предполагается внедрение новых стандартов в среднем профобразовании, инструментов независимой оценки его качества, в том числе на базе регламентов движения WorldSkills.
Третье – развитие университетов как центров инноваций и востребованных компетенций, способных достойно конкурировать на рынке образовательных и исследовательских услуг.
Четвёртое – создание на основе цифрового контента современного информационного пространства для обучающихся на всех уровнях образовательной системы.
Правительству Республики Башкортостан нужно подготовить комплексную программу по совершенствованию управления и кадровой политики в системе образования.
Следующее значимое направление, уважаемые коллеги – развитие жилищного строительства, ипотечного кредитования и ЖКХ. Рекордные показатели последних лет по вводу жилья в республике позволили в основном решить проблему обманутых дольщиков, а также достичь среднероссийского уровня обеспеченности жильём. Тем не менее, в очереди на улучшение жилищных условий стоит около 90 тысяч семей. Важно выверенными проектными и управленческими решениями нарастить набранные темпы строительства доступного жилья.
В ноябре этого года одобрена Концепция республиканской программы по обеспечению жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на период до 2025 года. Её реализация начнётся уже в следующем году.
Серьёзный сдерживающий фактор – отсутствие на новых территориях инженерной и социальной инфраструктуры, что ведёт к увлечению так называемой «точечной застройкой». Необходима отдельная программа по развитию инженерных сетей, включающая меры по снижению оплаты за техническое присоединение к коммуникациям земельных участков, отведенных под возведение жилья, а также строительству необходимой инфраструктуры за счёт ресурсоснабжающих организаций.
Нужно повышать доступность ипотечного кредитования, реализуя возможности соответствующего Агентства, регулировать рынок арендного жилья, который пока, по сути, не управляем и сильно монополизирован, что приводит к искусственному завышению цен. Важно развивать как действующие, так и новые механизмы – выкуп в рассрочку (социальная ипотека), аренда с правом выкупа, наём жилья социального использования, которые должны заработать уже в ближайшее время.
Качество работы власти во многом оценивается по состоянию ЖКХ. В последние годы здесь сделано немало, изменения видны, но нужна другая динамика. Необходимы дополнительные усилия по развитию этой отрасли со стороны госструктур, бизнеса и самого населения.
Будущее жилищно-коммунального хозяйства – за государственно- и муниципально-частным партнёрством. Такая взаимная ответственность будет способствовать повышению эффективности управления многоквартирными домами, вовлечению людей в планирование и реализацию программ благоустройства. Поручаю Правительству республики проработать вопросы совершенствования сферы ЖКХ преимущественно через эти инструменты.
Уважаемые коллеги!
Обозначенные федеральным центром основные направления стратегического развития мы должны дополнить собственным видением приоритетов, «точек роста» для Башкортостана, которые определились в последние годы с учетом перспектив и с опорой на имеющийся потенциал.
В первую очередь, нужно совершенствовать систему управления развитием ключевых сфер экономики.
Первое – нефтепереработка, химия и нефтехимия. Главными задачами этой базовой для республики отрасли, формирующей треть её бюджета, являются диверсификация производства, расширение линейки выпускаемой продукции, развитие малотоннажной химии с использованием отечественных технологий, повышение качества природоохранной деятельности.
Важным шагом стало вхождение компании «Башнефть» в структуру одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций – «Роснефти». Теперь нужно добиться от этого объединения существенного синергетического эффекта. Нефтяной комплекс республики получил глобальный источник сырья, мощные ресурсы для внедрения новаций, выхода продукции на мировые рынки. А «Роснефть», в свою очередь, приобрела высокотехнологичные производства башкирских предприятий и вместе с ними лучшие в стране компетенции в этой сфере. Кроме того, «Роснефть» для Башкортостана – это расширение возможностей для отраслевой науки и образования, новые заказы, новые рабочие места для наших заводов и инжиниринговых центров, реализация социальных программ.
На днях будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», которое включит все направления развития этого важного партнёрства.
Другой путь управления развитием отрасли предполагает внутреннее объединение или кластеризацию промышленных объектов. В этом году Правительство России выбрало 11 инновационных кластеров, в число которых вошёл и наш нефтехимический, включающий 160 предприятий республики. В следующем году на его поддержку из федерального бюджета планируется направить порядка 140 млн рублей, в 2018 году – ещё 500 млн рублей. К концу 2020 года в развитие кластера должно быть привлечено около 30 млрд рублей из внебюджетных источников. В результате производительность труда на его предприятиях вырастет более чем на 20 процентов. Число патентов увеличится в три раза. Ежегодно планируется запускать свыше 30 технологических стартапов.
Решением масштабных задач по кластерному развитию отраслей, подкреплённых значительным федеральным финансированием, должен заняться специальный офис, создание которого поручаю Правительству республики.
Вторая «точка роста» нашей экономики – агропромышленный комплекс. Реализация крупных проектов, строительство мега-комплексов, реконструкция ферм в отдельных районах пока не дают существенного увеличения сельскохозяйственного производства.
Сегодня две трети валового объёма сельхозпродукции производят личные подсобные хозяйства. Надо создавать условия для их кооперации, выстраивать систему закупа, хранения, переработки и сбыта выращенной продукции, товарные связи по всей цепочке «отгрядки – до прилавка», помогать с её реализацией по справедливым ценам. Нужны более действенные меры по поддержке личных подсобных хозяйств, в том числе в части компенсации им затрат на приобретение оборудования и молодняка. Перспективным считаю дальнейшее распространение агрофраншизы – вовлечения начинающих производителей в действующие цепочки сельхозпроизводства. Одновременно необходимо стимулировать развитие крупных и средних сельхозпредприятий, продолжить создание на базе крепких хозяйств агрохолдингов.
Большее внимание следует уделять рыбоводству. Сегодня республика только на три процента удовлетворяет свои потребности в рыбной продукции. Нужно поддержать успешные инициативы предпринимателей Зауралья и северо-востока по развитию рыбоводческих хозяйств, распространять их опыт.
Остаётся неиспользованным в полной мере потенциал пчеловодства, особенно экспортный. Предстоит укреплять лабораторную и логистическую инфраструктуру отрасли.
Третья задача – территориальное и муниципальное развитие.
В республике продолжаются процессы урбанизации, роста городов. Меняется ситуация и на селе. Мы видим, как одновременно с механизацией агропроизводства, созданием современных рабочих мест растут ожидания сельчан и их требования к качеству жизни, условиям труда и отдыха, благоустройству населённых пунктов и так далее.
В последние годы в республике появились «точки притяжения» в виде новых производств, повысилась трудовая мобильность населения. При этом растёт разброс в динамике социально-экономических, демографических показателей муниципалитетов, в том числе среднемесячной зарплаты, налоговых и неналоговых доходов, инвестиций в основной капитал на душу населения. Отличаются темпы развития социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры. Доля собственных доходов в местных бюджетах не превышает и трети. Во многих муниципалитетах нет серьёзных инвестиций, крупных проектов, продуманных «точек роста». В ряде районов республики, к сожалению, продолжается миграционный отток и естественная убыль.
В этих условиях необходимо сделать ставку на экономическую кооперацию муниципалитетов, создавать совместные хозяйственные общества, разрабатывать межмуниципальные проекты в сферах ЖКХ, строительства, транспорта, учитывать общие интересы при подготовке документов территориального планирования, формировании адресной инвестиционной программы, территориального заказа по ремонту и строительству дорог.
Нужно рассмотреть вопросы общего пользования и эксплуатации расположенных в границах муниципалитетов учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, мощностей по переработке и хранению сельхозпродукции, систем водоснабжения, других объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Главам администраций районов и городов при поддержке Правительства Республики Башкортостан необходимо подготовить проектные инициативы в части межмуниципальной кооперации по разным направлениям. Нужно переходить от соперничества муниципалитетов к их взаимовыгодному сотрудничеству и партнёрству.
Надо также расширять участие граждан в улучшении жизни на местах через территориально-общественное самоуправление, поддержку местных инициатив и «народных бюджетов».
Сейчас действует порядка 20 соглашений между муниципальными образованиями Башкортостана и Челябинской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областей, Пермского края. Эти деловые и культурные связи должны стать опорой для реализации межрегиональных проектов, увеличения товарооборота, укрепления местной экономики.
Расширению сотрудничества муниципалитетов способствует развитие дорожной инфраструктуры. Началось строительство автомобильной дороги Стерлитамак–Кага–Магнитогорск, а также важной для северных и северо-восточных районов трассы Бирск–Тастуба–Сатка. В Уфе – главном «перекрёстке» федеральных и республиканских магистралей – в этом году открыт новый Затонский мост. Планируется дальнейшее строительство мостовых переходов, что позволит переформатировать и ускорить автомобильные потоки через город по всем направлениям.
Сейчас разрабатывается Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации, в состав которой входят 6 муниципальных районов, расположенных в радиусе 100 км от столицы. Усиление экономических и инфраструктурных связей этой и других территорий республики приведет к существенным синергетическим эффектам.
Четвёртая «точка роста» – развитие малого и среднего бизнеса. Именно он должен придать нужную динамику преобразований в экономической и общественной жизни.
Это особенно важно для моногородов, ситуация в которых осложнилась из-за ухудшения положения градообразующих предприятий. Республика заняла первое место в федеральном конкурсе по объёму полученных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах. Будем действовать в этом ключе и дальше, помогать инициативным людям создавать производства, новые рабочие места, в том числе в рамках программ по формированию территорий опережающего социально-экономического развития.
Необходимо расширять доступ малых предприятий к закупкам крупных компаний, активно внедрять систему «единого окна» в рамках проекта «МФЦ для бизнеса», продвигать кредитно-гарантийную поддержку с созданием лизинговых компаний, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве.
Значимым вопросом остается госрегулирование предпринимательской деятельности. Поручаю Правительству Башкортостана проанализировать контрольные полномочия органов государственной власти республики и местного самоуправления на предмет их избыточности. Как отметил в своём Послании Владимир Владимирович Путин, вместо проверок надо больше консультировать предпринимателей, помогать им эффективнее строить бизнес.
Важное направление – противодействие коррупции, которая является тормозом любого развития, не даёт расти предпринимательству, ухудшает деловой климат.
Укрепление структур по борьбе с коррупцией, развитие законодательства в этой сфере стали действенными шагами по оздоровлению ситуации. Благодаря принимаемым мерам с каждым годом фактов мздоимства, протекционизма, рейдерского захвата имущества, незаконного силового воздействия на бизнес становится меньше. Для успешного противодействия коррупции нужно объединять усилия власти и общества, привлекать к этому предпринимательские организации, средства массовой информации.
Уважаемые коллеги!
2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Предстоит реализовать несколько важных проектов. Речь идет о модернизации с использованием механизмов государственно- и муниципально-частного партнёрства промышленных и коммунальных очистных сооружений, создании эффективной системы обращения с бытовыми отходами с участием региональных операторов. Сейчас только официальные полигоны ТБО в республике занимают 23 кв. км. Реальная площадь несанкционированных свалок и загрязнённых ими окрестностей – в разы больше.
Нужно наводить порядок на особо охраняемых природных территориях, создавать условия для цивилизованного туризма, совершенствовать сервисную инфраструктуру.
Уважаемые депутаты!
Для успешной реализации всех намеченных целей важно выстроить эффективные коммуникации власти с бизнес-структурами, институтами гражданского общества. Здесь надо в полной мере задействовать возможности предпринимательских союзов и ассоциаций, Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты республики, общественных советов при министерствах и ведомствах, некоммерческих объединений, национально-культурных центров, совершенствовать систему работы с обращениями граждан. Нужно дальше повышать информационную открытость государств
Рөстәм Хәмитов һөҙөмтәлелек тураһында күп һөйләне. Һөҙөмтәле идара итеү йүнәлештәрен билдәләне. Дәүләт хеҙмәте күрһәтеүҙе камиллаштырыу буйынса фекерҙәре яңғыраны.
Республика Башлығы үҙ Мөрәжәғәтнамәһендә әйтеүенсә, федераль үҙәк билдәләгән стратегик үҫештең төп йүнәлештәрен беҙ Башҡортостандың “үҫеш нөктәләре”н менән тулыландырырға тейешбеҙ.
“Йәмғиәт беҙҙән татыу команда эше һәм күҙгә күренеп торған аныҡ ҡаҙаныштар көтә. Бурыстар ҡатмарлы, ҙур. Улар ресурстарҙың ғына түгел, ә көс, белем, тәжрибә, ихтыяр көсө һәм холоҡтоң да ҡушылыуын талап итә. Бергә ҡуйылған маҡсаттарға ирешербеҙ тип ышанам”, – тине Рөстәм Хәмитов.
Стенограмма выступления Рустэма Хамитова:
Хөрмәтле депутаттар! Уважаемые депутаты!
Обращаюсь к вам с ежегодным Посланием Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан.
В начале выступления хочу поблагодарить вас за открытое, эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти, поддержку и реализацию законотворческих инициатив Правительства республики, конструктивные предложения по повышению качества государственного управления. Такая слаженная работа имеет важное значение для успешного развития всех сторон жизни Башкортостана в интересах его жителей.
В целом сегодняшнее социально-экономическое положение республики – стабильное. Индекс промышленного производства, темпы роста налоговых доходов по итогам года превысят среднероссийские значения. В полном объёме выполняются социальные обязательства.
После определённого спада выправляется ситуация с инвестициями, строительством, уровнем заработных плат и доходов, показателями безработицы.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед Правительством страны и регионами задачу обеспечить переход к устойчивому экономическому росту, стимулировать предпринимательскую активность, укреплять социальную стабильность, улучшать качество жизни россиян. В ситуации, сложившейся на внешних рынках, при бюджетных ограничениях это нужно делать, в первую очередь, с опорой на внутренние резервы, инновации и внедрение новых управленческих технологий.
Эффективное управление приобретает в наши дни роль решающего стратегического ресурса. Особенно в условиях, когда мир становится другим и скорость этих изменений непрерывно нарастает. Глобализация экономики, финансов и научно-технического прогресса, международное разделение труда стали очевидными. Появляются новые вызовы и риски. Неопределённость и нарастающая динамика этих процессов кардинально меняют сегодня привычные схемы принятия решений.
При этом безусловное преимущество получают регионы, наиболее готовые к новой экономической реальности, сумевшие создать необходимые заделы через инвестиции в человека, образование, информационные технологии, управленческие инновации.
В наши дни обостряется конкуренция различных моделей управления. Сейчас важно не столько реагировать на свершившееся, сколько предвидеть будущие события, самим своевременно инициировать востребованные изменения и грамотно управлять ими.
Нужно признать, что действующая в нашей республике управленческая система всё ещё сохраняет прежние черты – громоздкую структуру госаппарата, чрезмерную централизацию властных полномочий, недостаток современных компетенций и действенных инструментов коммуникации с населением.
Эта система не успевает за изменениями, а потому перестаёт отвечать современным вызовам. Например, государственные программы и стратегии зачастую устаревают ещё на этапе их разработки. Меняются объекты управления, ряд полномочий переходит на общественный и корпоративный уровни.
Это связано с закономерными и объективными процессами повышения роли социальных институтов, активным участием граждан, предпринимательского сообщества в решении многих важных задач.
Уважаемые коллеги!
Сегодня мир переходит к новой экономической формации. Интернет и высокие технологии преображают действительность, сулят нам колоссальный рост эффективности.
Сейчас мы находимся в начале четвёртой промышленной революции. Этот этап отличает развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, 3D-печати, робототехники, электромобилей. Создаются композиты и мета-материалы, развиваются альтернативные источники энергии, нано- и биотехнологии, которые станут ключевыми драйверами последующего научно-технического прогресса.
Если совсем недавно информационный прорыв охватывал, в основном, сферу медиа и телекоммуникаций, отчасти торговли, то теперь интернет и сопряжённые с ним технологии активно внедряются в самые разные отрасли. Это касается транспорта и логистики, ЖКХ и энергетики, промышленности и строительства, медицины и образования, многих сегментов бизнеса. При этом создаваемые на базе взаимодействия и интеграции современные платформы ведут к существенной оптимизации обмена информацией, администрирования процессов и принятия управленческих решений.
На первый план выходят неформальные каналы коммуникаций с использованием интернета. Виртуальные сообщества, блогосфера, социальные сети уже формируют общественное мнение, участвуют в контроле за состоянием дорог, экологической ситуацией, расходованием бюджетных средств, качеством образования и медицины.
Заметно повышается планка потребностей и общественных запросов людей. Как утверждают социологи, за последние четверть века кардинально изменился «жизненный мир» россиян. Это понятие объединяет мировоззренческие принципы, ценностные ориентиры, смыслы жизни человека. Главным становится стремление к социальной справедливости, понимаемой как достойное отношение к гражданину со стороны государства и общества.
Люди хотят иметь высокий уровень социальной защищённости – гарантированную личную безопасность и благополучие, справедливую оплату труда, комфортную жизненную среду. И это определяет особые требования ко всем уровням власти.
В Башкортостане удовлетворённость граждан качеством государственных и муниципальных услуг превышает 80 процентов, что уже неплохо. Но результаты работы администраций городов и сельских районов устраивают только половину опрошенных. В целом мы видим, в том числе по итогам сентябрьских выборов, что население в основном доверяет власти, но при этом относится к ней всё более и более требовательно.
Сегодня необходимы не отдельные меры по совершенствованию деятельности органов государственной и местной власти, а продуманное переформатирование региональной управленческой системы на всех уровнях. В связи с этим ключевой задачей считаю последовательную модернизацию государственного, муниципального и общественного управления в республике.
Нужно совмещать сильные стороны действующей административной системы – ответственность, исполнительскую дисциплину, коллективный стиль – с современными подходами, где важны, в первую очередь, конкретный результат, инициатива и реальная отдача каждого сотрудника. Надо осваивать методы, которые сочетают стратегическое планирование и деловые инициативы, государственные и негосударственные сегменты, бюджетные и иные источники финансирования, контроль и самостоятельность исполнителей.
При этом сама по себе модернизация управления не является самоцелью. Приоритеты власти известны – это увеличение доходов населения, инвестиционный рост, наполнение бюджета. Совершенствование управленческой системы выступает ведущим инструментом в их реализации.
Уважаемые депутаты!
Сегодня повышение качества управления становится решающим фактором в конкуренции регионов за инвестиции, трудовые ресурсы и компетенции.
В соответствии с принятой Правительством России типологией субъектов Федерации в число «регионов – локомотивов роста» входят «мировые города» – Москва и Санкт-Петербург, а также восемь «центров федерального значения». Среди них – Башкортостан, который, таким образом, находится в десятке регионов-лидеров, играющих важную роль в экономическом самочувствии страны. Такой высокий статус является признанием сегодняшних позиций республики, а также её значительного потенциала.
Наша задача – сформировать и через грамотное управление последовательно реализовать современную модель развития Башкортостана как конкурентоспособного региона с многоотраслевой экономикой, одного из ведущих в стране и узнаваемых в мире центров науки, образования и культуры, авторитетной международной конгрессной площадки.
При этом необходимо максимально задействовать имеющиеся компетенции, конкурентные преимущества республики – человеческий капитал, выгодное географическое положение, богатые природные и рекреационные ресурсы, развитую промышленность и транспортную инфраструктуру, высокий научно-образовательный потенциал, инвестиционную безопасность.
Важно привести сложившуюся административную систему управления, которая, как я уже сказал выше, во многом сохраняет инертность, недостаточную восприимчивость к нововведениям, межведомственную разобщённость, в соответствие с новыми задачами. Необходима продуманная оптимизация структуры органов исполнительной власти, эффективное перераспределение между ними полномочий, централизация однотипных функций на основе новых управленческих и информационных технологий.
Одной из инноваций является постепенный переход от отраслевой к кластерной управленческой модели.
Сейчас развёртываются процессы кооперации предприятий и организаций смежных отраслей. Подобное нужно внедрять и в государственном управлении. Кластерный подход позволяет повышать конкурентоспособность не отдельных отраслей, а в целом региональной экономики и социальной сферы.
Особое значение, уважаемые коллеги, имеет кадровый состав государственных и муниципальных служащих, их компетенции и профессиональная подготовка.
С 2012 года действует республиканская Концепция кадровой политики в органах государственной и местной власти, работает центр тестирования при БАГСУ. Тем не менее, повышение открытости и эффективности решений при назначении на ответственные должности остаётся в числе главной задачи. Нужно максимально «оздоравливать» эти процессы, добиваться прозрачности конкурсных процедур при приёме на работу, в том числе через портал «Кадры республики». Необходимо, чтобы в полной мере заработали «социальные лифты», позволяющие способным специалистам занять высокую, хорошо оплачиваемую должность исключительно по своим профессиональным и деловым качествам. Считаю, что органам власти здесь есть чему поучиться у наиболее эффективных бизнес-структур, которые обращаются к кадровым агентствам по вопросам подбора и мотивации ценных работников, освоения новых инструментов управления персоналом. Обязательно нужно опираться на профессиональные подходы и инновации в этой сфере.
Важно переходить от размытой коллективной ответственности органов власти к оценке персональной компетентности и эффективности работы государственных гражданских и муниципальных служащих, внедрять систему гибкой оплаты труда для поддержки успешных работников.
Одним из показателей развития гражданского общества является уважение к государственной службе. Нельзя уничижительно относиться к труду специалистов министерств и ведомств, администраций районов и городов, от усилий которых во многом зависит качество работы целых отраслей, ситуация на местах. Большинство из них – опытные, знающие работники, действующие зачастую в неэффективной управленческой среде.
Сегодня в республике нет должной координации работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов. Этими вопросами занимаются министерства, ведомства, вузы, негосударственные организации. Отдельные направления ведут Башкирская академия государственной службы и управления, Институт развития образования. В итоге ситуация в этой сфере носит несистемный характер и оторвана от реальных потребностей.
Поручаю Правительству республики наладить совместную работу БАГСУ и ИРО в этой части.
Считаю необходимым проработать вопрос создания регионального центра профессиональных компетенций для организации непрерывного образования руководителей, специалистов органов государственного и муниципального управления, предприятий и учреждений.
Также поручаю Администрации Главы Республики Башкортостан совместно с Правительством республики разработать и утвердить в ближайшем полугодии программу совершенствования кадровой политики с учётом изменения подходов в сфере управления.
Одна из серьёзных задач – автоматизация административных процессов. Многое в этом направлении удалось сделать благодаря внедрению «Электронного Правительства». Сейчас 95 процентов запросов по государственным и муниципальным услугам направляется в электронном виде. Ещё два года назад этот показатель не превышал 30 процентов.
Полноценно заработал республиканский центр обработки данных, объединивший все государственные информационные системы. Министерства и ведомства уже переведены на использование единой платформы электронного документооборота. Теперь необходимо усиливать муниципальное направление, обучать специалистов администраций районов и сельских поселений работе в современной информационной среде.
Сейчас в республике одновременно действует более 2 000 муниципальных регламентов по оказанию услуг. Нужно разработать типовые формы и в ближайшее полугодие перевести наиболее востребованные услуги в электронный вид.
Нельзя добиться нового качества управления без соответствующей информационно-аналитической базы. Успешный опыт модернизации корпоративного менеджмента крупных российских компаний напрямую связан с работой собственных аналитических служб.
Для комплексной оценки состояния развития отраслей, городских округов и муниципальных районов поручаю Правительству Башкортостана и Администрации Главы республики проработать вопрос о создании республиканского межведомственного аналитического центра.
Уважаемые коллеги!
Задачу модернизации управления ставит сегодня перед нами и руководство страны. Правительством России взят курс на качественное совершенствование многоуровневой управленческой вертикали. Создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Президента страны Владимира Владимировича Путина. Эти проекты продолжают реализацию закрепленных в майских указах задач по ускорению экономического роста, повышению уровня жизни россиян. Главное, как подчеркнул глава государства, чтобы цели проектов соответствовали запросам и ожиданиям людей, только тогда их выполнение станет действительно общенациональным приоритетом.
Определены 11 главных направлений стратегического развития России. В их числе – здравоохранение, образование, ипотека и арендное жильё, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные дороги, моногорода и охрана окружающей среды.
В качестве основного инструмента решения этих ключевых задач обозначен переход органов власти всех уровней на проектные технологии управления – от работы по поручениям к управлению по результатам.
Сегодня активно совершенствуются федеральные правовые акты в сфере стратегического планирования, бюджетного процесса, в части изменения порядка подготовки и реализации госпрограмм, прохождения государственной гражданской и муниципальной службы. Прошу вас, уважаемые депутаты, своевременно направлять свои инициативы по этим вопросам в Государственную Думу Российской Федерации, оперативно вносить соответствующие изменения в республиканское законодательство.
Работа по переходу на проектное управление начинает активно разворачиваться в республике. Создан региональный проектный офис. Формируются рабочие группы в органах исполнительной власти, разрабатывается нормативная правовая база. Предстоит организовать обучение проектным технологиям государственных и муниципальных служащих, внедрить автоматизированную систему управления проектной деятельностью.
Поручаю Правительству Башкортостана оперативно подготовить пакет проектных инициатив в соответствии с основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, а также региональные приоритетные проекты, направленные на повышение уровня жизни в республике. Они должны содержать управленческие решения, способствующие росту эффективности отраслей экономики и социальной сферы, концентрации ресурсов на ключевых направлениях. В каждом из них надо обозначить конкретные измеримые результаты с персонификацией ответственности за их достижение.
Важно организовать оценку общественно значимых итогов проектов населением и бизнесом. Для обеспечения обратной связи и корректировки управленческих решений нужно проводить регулярный мониторинг плановых показателей, активно использовать возможности социологических опросов.
Для системной реализации взятого курса на модернизацию управления, достижения в этой работе зримых результатов поручаю Правительству Башкортостана и Администрации Главы республики совместно подготовить соответствующую государственную программу, включающую меры по кардинальному повышению качества работы органов государственной и местной власти, развитию общественных форм управления.
Уважаемые депутаты!
Назову наиболее значимые управленческие задачи, которые необходимо решать в рамках региональных приоритетных проектов.
Начну с системы здравоохранения. В неё за последние годы направлены серьёзные государственные инвестиции, переоснащены медицинские учреждения, внедрены новые стандарты работы персонала. При этом дальнейшее наращивание вложений при нынешних управленческих подходах уже не приводит к существенным улучшениям. Значит нужно концентрировать ресурсы на тех направлениях, которые могут дать наибольший эффект в части положительной динамики демографических показателей, снижения общей смертности населения, повышения качества и доступности медицинской помощи.
В республике достигнуты значительные результаты в уменьшении материнской смертности. За девять месяцев по сравнению с прошлым годом также снизилась на 21 процент младенческая смертность до шести на тысячу родившихся. Чтобы понять, насколько это важный шаг вперёд, скажу, что сегодня этот показатель в три раза ниже, чем в 1996 году и в два раза, чем в 2005 году.
Функционирует трёхуровневая система оказания помощи беременным женщинам. На днях введён современный Республиканский перинатальный центр. Теперь нужно работать над укреплением службы родовспоможения квалифицированным персоналом.
Граждане должны своевременно получать медпомощь, включая скорую и экстренную, особенно жители удалённых территорий, а также пострадавшие в ДТП вдали от крупных медцентров. Необходимо расширять возможности санитарной авиации, в том числе в рамках федерального проекта по обеспечению медучреждений авиационно-техническими услугами, строительству дополнительных вертолётных площадок.
Совершенствование управления отраслью невозможно без комплексной её информатизации. При Минздраве республики создан ситуационный центр, который в режиме реального времени начинает вести мониторинг данных, поступающих в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. В ней отражаются показатели работы каждого врача-специалиста, включая количество принятых пациентов, ход диагностики и лечения, оценку результата оказания медицинской помощи и её качество. Это должно оптимизировать принимаемые в отрасли управленческие решения.
Сейчас к высокоскоростному интернету подключено большинство крупных учреждений здравоохранения. Теперь предстоит это сделать для всех базовых медорганизаций. Важно, используя информационные технологии, сокращать сроки ожидания помощи, разгружать врачей от работы с документами, ликвидировать очереди в медучреждениях. Нужно полнее информировать граждан о возможности записи на приём к врачу через Единый медицинский портал республики, пользования личным кабинетом «Моё здоровье» на портале государственных услуг.
Необходимо в полной мере задействовать возможности телемедицины. В Башкортостане создано более 30 телемедицинских центров, при этом многие из них используются крайне редко. Поручаю Минздраву республики поставить эту работу на должный уровень, а Правительству Башкортостана взять этот вопрос на контроль.
Уважаемые депутаты!
В управлении развитием образования Правительством страны определены четыре основных направления.
Первое – это формирование современной школьной среды. Необходимо строить школы с соответствующим оснащением и инфраструктурой. К 2020 году в республике предстоит ввести за счёт нового строительства, реконструкции, капитального ремонта свыше 26 тысяч ученических мест, а к 2025 году все дети должны учиться в одну смену.
Второе – подготовка рабочих кадров для передовых технологий, где предполагается внедрение новых стандартов в среднем профобразовании, инструментов независимой оценки его качества, в том числе на базе регламентов движения WorldSkills.
Третье – развитие университетов как центров инноваций и востребованных компетенций, способных достойно конкурировать на рынке образовательных и исследовательских услуг.
Четвёртое – создание на основе цифрового контента современного информационного пространства для обучающихся на всех уровнях образовательной системы.
Правительству Республики Башкортостан нужно подготовить комплексную программу по совершенствованию управления и кадровой политики в системе образования.
Следующее значимое направление, уважаемые коллеги – развитие жилищного строительства, ипотечного кредитования и ЖКХ. Рекордные показатели последних лет по вводу жилья в республике позволили в основном решить проблему обманутых дольщиков, а также достичь среднероссийского уровня обеспеченности жильём. Тем не менее, в очереди на улучшение жилищных условий стоит около 90 тысяч семей. Важно выверенными проектными и управленческими решениями нарастить набранные темпы строительства доступного жилья.
В ноябре этого года одобрена Концепция республиканской программы по обеспечению жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на период до 2025 года. Её реализация начнётся уже в следующем году.
Серьёзный сдерживающий фактор – отсутствие на новых территориях инженерной и социальной инфраструктуры, что ведёт к увлечению так называемой «точечной застройкой». Необходима отдельная программа по развитию инженерных сетей, включающая меры по снижению оплаты за техническое присоединение к коммуникациям земельных участков, отведенных под возведение жилья, а также строительству необходимой инфраструктуры за счёт ресурсоснабжающих организаций.
Нужно повышать доступность ипотечного кредитования, реализуя возможности соответствующего Агентства, регулировать рынок арендного жилья, который пока, по сути, не управляем и сильно монополизирован, что приводит к искусственному завышению цен. Важно развивать как действующие, так и новые механизмы – выкуп в рассрочку (социальная ипотека), аренда с правом выкупа, наём жилья социального использования, которые должны заработать уже в ближайшее время.
Качество работы власти во многом оценивается по состоянию ЖКХ. В последние годы здесь сделано немало, изменения видны, но нужна другая динамика. Необходимы дополнительные усилия по развитию этой отрасли со стороны госструктур, бизнеса и самого населения.
Будущее жилищно-коммунального хозяйства – за государственно- и муниципально-частным партнёрством. Такая взаимная ответственность будет способствовать повышению эффективности управления многоквартирными домами, вовлечению людей в планирование и реализацию программ благоустройства. Поручаю Правительству республики проработать вопросы совершенствования сферы ЖКХ преимущественно через эти инструменты.
Уважаемые коллеги!
Обозначенные федеральным центром основные направления стратегического развития мы должны дополнить собственным видением приоритетов, «точек роста» для Башкортостана, которые определились в последние годы с учетом перспектив и с опорой на имеющийся потенциал.
В первую очередь, нужно совершенствовать систему управления развитием ключевых сфер экономики.
Первое – нефтепереработка, химия и нефтехимия. Главными задачами этой базовой для республики отрасли, формирующей треть её бюджета, являются диверсификация производства, расширение линейки выпускаемой продукции, развитие малотоннажной химии с использованием отечественных технологий, повышение качества природоохранной деятельности.
Важным шагом стало вхождение компании «Башнефть» в структуру одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций – «Роснефти». Теперь нужно добиться от этого объединения существенного синергетического эффекта. Нефтяной комплекс республики получил глобальный источник сырья, мощные ресурсы для внедрения новаций, выхода продукции на мировые рынки. А «Роснефть», в свою очередь, приобрела высокотехнологичные производства башкирских предприятий и вместе с ними лучшие в стране компетенции в этой сфере. Кроме того, «Роснефть» для Башкортостана – это расширение возможностей для отраслевой науки и образования, новые заказы, новые рабочие места для наших заводов и инжиниринговых центров, реализация социальных программ.
На днях будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», которое включит все направления развития этого важного партнёрства.
Другой путь управления развитием отрасли предполагает внутреннее объединение или кластеризацию промышленных объектов. В этом году Правительство России выбрало 11 инновационных кластеров, в число которых вошёл и наш нефтехимический, включающий 160 предприятий республики. В следующем году на его поддержку из федерального бюджета планируется направить порядка 140 млн рублей, в 2018 году – ещё 500 млн рублей. К концу 2020 года в развитие кластера должно быть привлечено около 30 млрд рублей из внебюджетных источников. В результате производительность труда на его предприятиях вырастет более чем на 20 процентов. Число патентов увеличится в три раза. Ежегодно планируется запускать свыше 30 технологических стартапов.
Решением масштабных задач по кластерному развитию отраслей, подкреплённых значительным федеральным финансированием, должен заняться специальный офис, создание которого поручаю Правительству республики.
Вторая «точка роста» нашей экономики – агропромышленный комплекс. Реализация крупных проектов, строительство мега-комплексов, реконструкция ферм в отдельных районах пока не дают существенного увеличения сельскохозяйственного производства.
Сегодня две трети валового объёма сельхозпродукции производят личные подсобные хозяйства. Надо создавать условия для их кооперации, выстраивать систему закупа, хранения, переработки и сбыта выращенной продукции, товарные связи по всей цепочке «отгрядки – до прилавка», помогать с её реализацией по справедливым ценам. Нужны более действенные меры по поддержке личных подсобных хозяйств, в том числе в части компенсации им затрат на приобретение оборудования и молодняка. Перспективным считаю дальнейшее распространение агрофраншизы – вовлечения начинающих производителей в действующие цепочки сельхозпроизводства. Одновременно необходимо стимулировать развитие крупных и средних сельхозпредприятий, продолжить создание на базе крепких хозяйств агрохолдингов.
Большее внимание следует уделять рыбоводству. Сегодня республика только на три процента удовлетворяет свои потребности в рыбной продукции. Нужно поддержать успешные инициативы предпринимателей Зауралья и северо-востока по развитию рыбоводческих хозяйств, распространять их опыт.
Остаётся неиспользованным в полной мере потенциал пчеловодства, особенно экспортный. Предстоит укреплять лабораторную и логистическую инфраструктуру отрасли.
Третья задача – территориальное и муниципальное развитие.
В республике продолжаются процессы урбанизации, роста городов. Меняется ситуация и на селе. Мы видим, как одновременно с механизацией агропроизводства, созданием современных рабочих мест растут ожидания сельчан и их требования к качеству жизни, условиям труда и отдыха, благоустройству населённых пунктов и так далее.
В последние годы в республике появились «точки притяжения» в виде новых производств, повысилась трудовая мобильность населения. При этом растёт разброс в динамике социально-экономических, демографических показателей муниципалитетов, в том числе среднемесячной зарплаты, налоговых и неналоговых доходов, инвестиций в основной капитал на душу населения. Отличаются темпы развития социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры. Доля собственных доходов в местных бюджетах не превышает и трети. Во многих муниципалитетах нет серьёзных инвестиций, крупных проектов, продуманных «точек роста». В ряде районов республики, к сожалению, продолжается миграционный отток и естественная убыль.
В этих условиях необходимо сделать ставку на экономическую кооперацию муниципалитетов, создавать совместные хозяйственные общества, разрабатывать межмуниципальные проекты в сферах ЖКХ, строительства, транспорта, учитывать общие интересы при подготовке документов территориального планирования, формировании адресной инвестиционной программы, территориального заказа по ремонту и строительству дорог.
Нужно рассмотреть вопросы общего пользования и эксплуатации расположенных в границах муниципалитетов учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, мощностей по переработке и хранению сельхозпродукции, систем водоснабжения, других объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Главам администраций районов и городов при поддержке Правительства Республики Башкортостан необходимо подготовить проектные инициативы в части межмуниципальной кооперации по разным направлениям. Нужно переходить от соперничества муниципалитетов к их взаимовыгодному сотрудничеству и партнёрству.
Надо также расширять участие граждан в улучшении жизни на местах через территориально-общественное самоуправление, поддержку местных инициатив и «народных бюджетов».
Сейчас действует порядка 20 соглашений между муниципальными образованиями Башкортостана и Челябинской, Курганской, Оренбургской, Свердловской областей, Пермского края. Эти деловые и культурные связи должны стать опорой для реализации межрегиональных проектов, увеличения товарооборота, укрепления местной экономики.
Расширению сотрудничества муниципалитетов способствует развитие дорожной инфраструктуры. Началось строительство автомобильной дороги Стерлитамак–Кага–Магнитогорск, а также важной для северных и северо-восточных районов трассы Бирск–Тастуба–Сатка. В Уфе – главном «перекрёстке» федеральных и республиканских магистралей – в этом году открыт новый Затонский мост. Планируется дальнейшее строительство мостовых переходов, что позволит переформатировать и ускорить автомобильные потоки через город по всем направлениям.
Сейчас разрабатывается Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации, в состав которой входят 6 муниципальных районов, расположенных в радиусе 100 км от столицы. Усиление экономических и инфраструктурных связей этой и других территорий республики приведет к существенным синергетическим эффектам.
Четвёртая «точка роста» – развитие малого и среднего бизнеса. Именно он должен придать нужную динамику преобразований в экономической и общественной жизни.
Это особенно важно для моногородов, ситуация в которых осложнилась из-за ухудшения положения градообразующих предприятий. Республика заняла первое место в федеральном конкурсе по объёму полученных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах. Будем действовать в этом ключе и дальше, помогать инициативным людям создавать производства, новые рабочие места, в том числе в рамках программ по формированию территорий опережающего социально-экономического развития.
Необходимо расширять доступ малых предприятий к закупкам крупных компаний, активно внедрять систему «единого окна» в рамках проекта «МФЦ для бизнеса», продвигать кредитно-гарантийную поддержку с созданием лизинговых компаний, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве.
Значимым вопросом остается госрегулирование предпринимательской деятельности. Поручаю Правительству Башкортостана проанализировать контрольные полномочия органов государственной власти республики и местного самоуправления на предмет их избыточности. Как отметил в своём Послании Владимир Владимирович Путин, вместо проверок надо больше консультировать предпринимателей, помогать им эффективнее строить бизнес.
Важное направление – противодействие коррупции, которая является тормозом любого развития, не даёт расти предпринимательству, ухудшает деловой климат.
Укрепление структур по борьбе с коррупцией, развитие законодательства в этой сфере стали действенными шагами по оздоровлению ситуации. Благодаря принимаемым мерам с каждым годом фактов мздоимства, протекционизма, рейдерского захвата имущества, незаконного силового воздействия на бизнес становится меньше. Для успешного противодействия коррупции нужно объединять усилия власти и общества, привлекать к этому предпринимательские организации, средства массовой информации.
Уважаемые коллеги!
2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Предстоит реализовать несколько важных проектов. Речь идет о модернизации с использованием механизмов государственно- и муниципально-частного партнёрства промышленных и коммунальных очистных сооружений, создании эффективной системы обращения с бытовыми отходами с участием региональных операторов. Сейчас только официальные полигоны ТБО в республике занимают 23 кв. км. Реальная площадь несанкционированных свалок и загрязнённых ими окрестностей – в разы больше.
Нужно наводить порядок на особо охраняемых природных территориях, создавать условия для цивилизованного туризма, совершенствовать сервисную инфраструктуру.
Уважаемые депутаты!
Для успешной реализации всех намеченных целей важно выстроить эффективные коммуникации власти с бизнес-структурами, институтами гражданского общества. Здесь надо в полной мере задействовать возможности предпринимательских союзов и ассоциаций, Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты республики, общественных советов при министерствах и ведомствах, некоммерческих объединений, национально-культурных центров, совершенствовать систему работы с обращениями граждан. Нужно дальше повышать информационную открытость государств